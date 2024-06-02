T.C.

AKYAZI

ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

ESAS NO : 2024/518 Esas



KAMULAŞTIRMA İLANI



Davacı TEİAŞ vekili tarafından Mahkememizde;

2024/518 Esas sayılı dosyası ile Sakarya ili Akyazı ilçesi Gökçeler Mahallesi Kocaalan mevkii 155 ada 24 parsel ve aynı yer 155 ada 25 parsel sayılı taşınmazın,

İlan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda TEİAŞ'a karşı iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açılabileceği, ilan tarihinden itibaren 30 gün içinde idari yargıda kamulaştırma işlemine karşı dava açıldığı ve yürütmenin durdurulması kararı alındığı belgelenmediği takdirde kamulaştırma işlemlerinin kesinleşeceği ve mahkememizce tespit edilecek kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz malın kamulaştırma yapan idare adına tescil edileceği, mahkememizce tespit edilecek kamulaştırma bedelinin hak sahipleri adına Vakıflar Bankası Akyazı Şubesine yatırılacağı, konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin ilan tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkememize yazılı olarak bildirilmesi gerektiği ilan olunur.31/05/2024