T.C. AKSARAY(SULH HUKUK MAHKEMELERİ) SATIŞ MEMURLUĞU
Giriş: 31.12.2023 - 00:00
T.C. AKSARAY(SULH HUKUK MAHKEMELERİ) SATIŞ MEMURLUĞU
2022/21 SATIŞ
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
2022/21 SATIŞ
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2022/21 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Aksaray İli, Merkez İlçesi, Taşpazar Mahallesi, 3981 Ada 3 Parsel
Yüzölçümü : 406,00 m2
İmar Durumu : İnşaat tarzı Ayrık nizam 4 kat
Kıymeti : 1.421.000,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler: Bulunmamaktadır.
Yüzölçümü : 406,00 m2
İmar Durumu : İnşaat tarzı Ayrık nizam 4 kat
Kıymeti : 1.421.000,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler: Bulunmamaktadır.
Artırma Bilgileri
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1.Artırma
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Başlangıç Tarih ve Saati : 30/04/2024 - 11:00
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Bitiş Tarih ve Saati : 07/05/2024 - 11:00
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2.Artırma
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Başlangıç Tarih ve Saati : 29/05/2024 - 11:00
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Bitiş Tarih ve Saati : 05/06/2024 - 11:00
2 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Aksaray İli, Merkez İlçesi, Ekeciktol Köyü, Köyiçi Mevkii, 130 Ada 1 Parsel
Yüzölçümü : 670,57 m2
Kıymeti : 155.000,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler: 08/08/2017 tarih, 19484 yevmiye numaralı ve "3402 Sayılı Kanunun Ek 1 inci maddesi uygulamasına tabidir."
Yüzölçümü : 670,57 m2
Kıymeti : 155.000,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler: 08/08/2017 tarih, 19484 yevmiye numaralı ve "3402 Sayılı Kanunun Ek 1 inci maddesi uygulamasına tabidir."
Artırma Bilgileri
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1.Artırma
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Başlangıç Tarih ve Saati : 30/04/2024 - 11:10
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Bitiş Tarih ve Saati : 07/05/2024 - 11:10
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2.Artırma
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Başlangıç Tarih ve Saati : 29/05/2024 - 11:10
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Bitiş Tarih ve Saati : 05/06/2024 - 11:10
3 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Aksaray İli, Merkez İlçesi, Ekeciktol Köyü, Kucak Mevkii, 108 Ada 108 Parsel
Yüzölçümü : 10.670,67 m2
Kıymeti : 160.000,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler: 08/08/2017 tarih, 19484 yevmiye numaralı ve "3402 Sayılı Kanunun Ek 1 inci maddesi uygulamasına tabidir."
Yüzölçümü : 10.670,67 m2
Kıymeti : 160.000,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler: 08/08/2017 tarih, 19484 yevmiye numaralı ve "3402 Sayılı Kanunun Ek 1 inci maddesi uygulamasına tabidir."
Artırma Bilgileri
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1.Artırma
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Başlangıç Tarih ve Saati : 30/04/2024 - 11:20
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Bitiş Tarih ve Saati : 07/05/2024 - 11:20
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2.Artırma
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Başlangıç Tarih ve Saati : 29/05/2024 - 11:20
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Bitiş Tarih ve Saati : 05/06/2024 - 11:20
4 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Aksaray İli, Merkez İlçesi, Ekeciktol Köyü, Musluk Mevkii, 108 Ada 163 Parsel
Yüzölçümü : 16.244,56 m2
Kıymeti : 195.000,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler: 08/08/2017 tarih, 19484 yevmiye numaralı ve "3402 Sayılı Kanunun Ek 1 inci maddesi uygulamasına tabidir."
Yüzölçümü : 16.244,56 m2
Kıymeti : 195.000,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler: 08/08/2017 tarih, 19484 yevmiye numaralı ve "3402 Sayılı Kanunun Ek 1 inci maddesi uygulamasına tabidir."
Artırma Bilgileri
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1.Artırma
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Başlangıç Tarih ve Saati : 30/04/2024 - 11:30
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Bitiş Tarih ve Saati : 07/05/2024 - 11:30
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2.Artırma
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Başlangıç Tarih ve Saati : 29/05/2024 - 11:30
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Bitiş Tarih ve Saati : 05/06/2024 - 11:30
5 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Aksaray İli, Merkez İlçesi, Ekeciktol Köyü, Musluk Mevki, 108 Ada 186 Parsel Aksaray Merkez / AKSARAY
Yüzölçümü : 11.356,17 m2
Kıymeti : 135.000,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler: 08/08/2017 tarih, 19484 yevmiye numaralı ve "3402 Sayılı Kanunun Ek 1 inci maddesi uygulamasına tabidir."
Yüzölçümü : 11.356,17 m2
Kıymeti : 135.000,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler: 08/08/2017 tarih, 19484 yevmiye numaralı ve "3402 Sayılı Kanunun Ek 1 inci maddesi uygulamasına tabidir."
Artırma Bilgileri
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1.Artırma
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Başlangıç Tarih ve Saati : 30/04/2024 - 11:40
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Bitiş Tarih ve Saati : 07/05/2024 - 11:40
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2.Artırma
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Başlangıç Tarih ve Saati : 29/05/2024 - 11:40
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Bitiş Tarih ve Saati : 05/06/2024 - 11:40
6 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Aksaray İli, Merkez İlçesi Ekeciktol Köyü, Musluk Mevkii, 108 Ada 213 Parsel Aksaray Merkez / AKSARAY
Yüzölçümü : 21.669,52 m2
Kıymeti : 260.000,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler: 08/08/2017 tarih, 19484 yevmiye numaralı ve "3402 Sayılı Kanunun Ek 1 inci maddesi uygulamasına tabidir."
Yüzölçümü : 21.669,52 m2
Kıymeti : 260.000,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler: 08/08/2017 tarih, 19484 yevmiye numaralı ve "3402 Sayılı Kanunun Ek 1 inci maddesi uygulamasına tabidir."
Artırma Bilgileri
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1.Artırma
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Başlangıç Tarih ve Saati : 30/04/2024 - 11:50
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Bitiş Tarih ve Saati : 07/05/2024 - 11:50
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2.Artırma
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Başlangıç Tarih ve Saati : 29/05/2024 - 11:50
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Bitiş Tarih ve Saati : 05/06/2024 - 11:50
(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.