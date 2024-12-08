T.C.

AKSARAY

SULH HUKUK MAHKEMELERİ

SATIŞ MEMURLUĞU

2023/69 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/69 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.19/11/2024

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Aksaray İl, Merkez İlçe, HELVADERE/KİRAZLI Mahalle/Köy, 599 Ada, 47 Parsel,

Yüzölçümü : 18.939,20 m2

Kıymeti : 568.176,00 TL

KDV Oranı : %10

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 18/06/2025 - 10:00

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Bitiş Tarih ve Saati : 25/06/2025 - 10:00 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 15/07/2025 - 10:00

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Bitiş Tarih ve Saati : 22/07/2025 - 10:00

2 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Aksaray İli Merkez Helvadere Kirazlı Mahallesi 315 Ada 1 Parsel Sayılı

Yüzölçümü : 1.824 m2

Kıymeti : 1.459.200,00 TL

KDV Oranı : %10

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 18/06/2025 - 10:10

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Bitiş Tarih ve Saati : 25/06/2025 - 10:10 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 15/07/2025 - 10:10

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Bitiş Tarih ve Saati : 22/07/2025 - 10:10

3 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Aksaray İli Merkez Helvadere Mahallesi 315 Ada 5 Parsel

Yüzölçümü : 825.000 m2

Kıymeti : 660.000,00 TL

KDV Oranı : %10

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 18/06/2025 - 10:20

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Bitiş Tarih ve Saati : 25/06/2025 - 10:20 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 15/07/2025 - 10:20

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Bitiş Tarih ve Saati : 22/07/2025 - 10:20

4 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Aksaray İli Merkez Helvadere Mahallesi 315 Ada 6Parsel Sayılı Taşınmaz

Yüzölçümü : 824 m2

Kıymeti : 659.200,00 TL

KDV Oranı : %10

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 18/06/2025 - 10:30

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Bitiş Tarih ve Saati : 25/06/2025 - 10:30 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 15/07/2025 - 10:30

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Bitiş Tarih ve Saati : 22/07/2025 - 10:30

5 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Aksaray Merkez Helvadere Kasabası Kirazlı Mahallesi 315 Ada 7 Parsel

Yüzölçümü : 1.879,00 m2

Kıymeti : 1.503.200,00 TL

KDV Oranı : %10

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 18/06/2025 - 10:40

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Bitiş Tarih ve Saati : 25/06/2025 - 10:40 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 15/07/2025 - 10:40

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Bitiş Tarih ve Saati : 22/07/2025 - 10:40

6 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Aksaray İli Merkez Helvadere Kasabası Kirazlı Mahallesi 315 Ada8 Parsel

Yüzölçümü : 1.380 m2

Kıymeti : 1.104.000,00 TL

KDV Oranı : %10

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 18/06/2025 - 10:50

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Bitiş Tarih ve Saati : 25/06/2025 - 10:50 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 15/07/2025 - 10:50

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Bitiş Tarih ve Saati : 22/07/2025 - 10:50

7 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Aksaray Merkez Helvadere Kasabası Kirazlı Mahallesi 599 Ada 100 Parsel

Yüzölçümü : 2.288,41 m2

Kıymeti : 108.142,40 TL

KDV Oranı : %10

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 18/06/2025 - 11:00

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Bitiş Tarih ve Saati : 25/06/2025 - 11:00 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 15/07/2025 - 11:00

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Bitiş Tarih ve Saati : 22/07/2025 - 11:00

8 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Aksaray İli Merkez Helvadere Kasabası Aydınlar Mahallesi 625 Ada 25Parsel

Yüzölçümü : 1.497,08 m2

Kıymeti : 973.806,00 TL

KDV Oranı : %10

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 18/06/2025 - 11:10

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Bitiş Tarih ve Saati : 25/06/2025 - 11:10 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 15/07/2025 - 11:10

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Bitiş Tarih ve Saati : 22/07/2025 - 11:10

9 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Aksaray Merkez Helvadere Kasabası Zafer Mahallesi 662 Ada 36 Parsel

Yüzölçümü : 5.054,66 m2

Kıymeti : 202.186,40 TL

KDV Oranı : %10

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 18/06/2025 - 11:20

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Bitiş Tarih ve Saati : 25/06/2025 - 11:20 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 15/07/2025 - 11:20

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Bitiş Tarih ve Saati : 22/07/2025 - 11:20

10 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Aksaray İli Merkez Helvadere Kasabası Kirazlı Mahallesi 563 Ada 30 Parsel

Yüzölçümü : 5.869,53 m2

Kıymeti : 176.085,90 TL

KDV Oranı : %10

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 18/06/2025 - 11:30

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Bitiş Tarih ve Saati : 25/06/2025 - 11:30 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 15/07/2025 - 11:30

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Bitiş Tarih ve Saati : 22/07/2025 - 11:30

11 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri :Aksaray İli Merkez Helvadere Kasabası Zafer Mahallesi 674 Ada 4 Parsel

Yüzölçümü : 153,89 m2

Kıymeti : 277.002,00 TL

KDV Oranı : %10

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 18/06/2025 - 11:40

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Bitiş Tarih ve Saati : 25/06/2025 - 11:40 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 15/07/2025 - 11:40

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Bitiş Tarih ve Saati : 22/07/2025 - 11:40

12 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Aksaray Merkez Helvadere Kasabası Zafer Mahallesi 662 Ada 28 Parsel

Yüzölçümü : 4.670,48 m2

Kıymeti : 186.819,20 TL

KDV Oranı : %10

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 18/06/2025 - 11:50

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Bitiş Tarih ve Saati : 25/06/2025 - 11:50 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 15/07/2025 - 11:50

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Bitiş Tarih ve Saati : 22/07/2025 - 11:50

13 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri :Aksaray İli Merkez Helvadere Kasabası Zafer Mahallesi 662 Ada 52 Parsel

Yüzölçümü : 6.008,40 m2

Kıymeti : 240.336,00 TL

KDV Oranı : %10

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 18/06/2025 - 12:00

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Bitiş Tarih ve Saati : 25/06/2025 - 12:00 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 15/07/2025 - 12:00

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Bitiş Tarih ve Saati : 22/07/2025 - 12:00

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.