T.C. AKSARAY SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU
Giriş: 09.12.2024 - 00:00
T.C.
AKSARAY
AKSARAY
SULH HUKUK MAHKEMELERİ
SATIŞ MEMURLUĞU
2023/69 SATIŞ
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
2023/69 SATIŞ
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/69 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.19/11/2024
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Aksaray İl, Merkez İlçe, HELVADERE/KİRAZLI Mahalle/Köy, 599 Ada, 47 Parsel,
Yüzölçümü : 18.939,20 m2
Kıymeti : 568.176,00 TL
KDV Oranı : %10
Yüzölçümü : 18.939,20 m2
Kıymeti : 568.176,00 TL
KDV Oranı : %10
Artırma Bilgileri
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1.Artırma
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Başlangıç Tarih ve Saati : 18/06/2025 - 10:00
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Bitiş Tarih ve Saati : 25/06/2025 - 10:00
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2.Artırma
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Başlangıç Tarih ve Saati : 15/07/2025 - 10:00
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Bitiş Tarih ve Saati : 22/07/2025 - 10:00
2 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Aksaray İli Merkez Helvadere Kirazlı Mahallesi 315 Ada 1 Parsel Sayılı
Yüzölçümü : 1.824 m2
Kıymeti : 1.459.200,00 TL
KDV Oranı : %10
Yüzölçümü : 1.824 m2
Kıymeti : 1.459.200,00 TL
KDV Oranı : %10
Artırma Bilgileri
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1.Artırma
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Başlangıç Tarih ve Saati : 18/06/2025 - 10:10
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Bitiş Tarih ve Saati : 25/06/2025 - 10:10
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2.Artırma
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Başlangıç Tarih ve Saati : 15/07/2025 - 10:10
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Bitiş Tarih ve Saati : 22/07/2025 - 10:10
3 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Aksaray İli Merkez Helvadere Mahallesi 315 Ada 5 Parsel
Yüzölçümü : 825.000 m2
Kıymeti : 660.000,00 TL
KDV Oranı : %10
Yüzölçümü : 825.000 m2
Kıymeti : 660.000,00 TL
KDV Oranı : %10
Artırma Bilgileri
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1.Artırma
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Başlangıç Tarih ve Saati : 18/06/2025 - 10:20
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Bitiş Tarih ve Saati : 25/06/2025 - 10:20
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2.Artırma
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Başlangıç Tarih ve Saati : 15/07/2025 - 10:20
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Bitiş Tarih ve Saati : 22/07/2025 - 10:20
4 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Aksaray İli Merkez Helvadere Mahallesi 315 Ada 6Parsel Sayılı Taşınmaz
Yüzölçümü : 824 m2
Kıymeti : 659.200,00 TL
KDV Oranı : %10
Yüzölçümü : 824 m2
Kıymeti : 659.200,00 TL
KDV Oranı : %10
Artırma Bilgileri
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1.Artırma
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Başlangıç Tarih ve Saati : 18/06/2025 - 10:30
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Bitiş Tarih ve Saati : 25/06/2025 - 10:30
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2.Artırma
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Başlangıç Tarih ve Saati : 15/07/2025 - 10:30
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Bitiş Tarih ve Saati : 22/07/2025 - 10:30
5 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Aksaray Merkez Helvadere Kasabası Kirazlı Mahallesi 315 Ada 7 Parsel
Yüzölçümü : 1.879,00 m2
Kıymeti : 1.503.200,00 TL
KDV Oranı : %10
Yüzölçümü : 1.879,00 m2
Kıymeti : 1.503.200,00 TL
KDV Oranı : %10
Artırma Bilgileri
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1.Artırma
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Başlangıç Tarih ve Saati : 18/06/2025 - 10:40
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Bitiş Tarih ve Saati : 25/06/2025 - 10:40
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2.Artırma
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Başlangıç Tarih ve Saati : 15/07/2025 - 10:40
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Bitiş Tarih ve Saati : 22/07/2025 - 10:40
6 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Aksaray İli Merkez Helvadere Kasabası Kirazlı Mahallesi 315 Ada8 Parsel
Yüzölçümü : 1.380 m2
Kıymeti : 1.104.000,00 TL
KDV Oranı : %10
Yüzölçümü : 1.380 m2
Kıymeti : 1.104.000,00 TL
KDV Oranı : %10
Artırma Bilgileri
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1.Artırma
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Başlangıç Tarih ve Saati : 18/06/2025 - 10:50
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Bitiş Tarih ve Saati : 25/06/2025 - 10:50
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2.Artırma
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Başlangıç Tarih ve Saati : 15/07/2025 - 10:50
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Bitiş Tarih ve Saati : 22/07/2025 - 10:50
7 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Aksaray Merkez Helvadere Kasabası Kirazlı Mahallesi 599 Ada 100 Parsel
Yüzölçümü : 2.288,41 m2
Kıymeti : 108.142,40 TL
KDV Oranı : %10
Yüzölçümü : 2.288,41 m2
Kıymeti : 108.142,40 TL
KDV Oranı : %10
Artırma Bilgileri
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1.Artırma
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Başlangıç Tarih ve Saati : 18/06/2025 - 11:00
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Bitiş Tarih ve Saati : 25/06/2025 - 11:00
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2.Artırma
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Başlangıç Tarih ve Saati : 15/07/2025 - 11:00
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Bitiş Tarih ve Saati : 22/07/2025 - 11:00
8 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Aksaray İli Merkez Helvadere Kasabası Aydınlar Mahallesi 625 Ada 25Parsel
Yüzölçümü : 1.497,08 m2
Kıymeti : 973.806,00 TL
KDV Oranı : %10
Yüzölçümü : 1.497,08 m2
Kıymeti : 973.806,00 TL
KDV Oranı : %10
Artırma Bilgileri
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1.Artırma
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Başlangıç Tarih ve Saati : 18/06/2025 - 11:10
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Bitiş Tarih ve Saati : 25/06/2025 - 11:10
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2.Artırma
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Başlangıç Tarih ve Saati : 15/07/2025 - 11:10
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Bitiş Tarih ve Saati : 22/07/2025 - 11:10
9 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Aksaray Merkez Helvadere Kasabası Zafer Mahallesi 662 Ada 36 Parsel
Yüzölçümü : 5.054,66 m2
Kıymeti : 202.186,40 TL
KDV Oranı : %10
Yüzölçümü : 5.054,66 m2
Kıymeti : 202.186,40 TL
KDV Oranı : %10
Artırma Bilgileri
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1.Artırma
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Başlangıç Tarih ve Saati : 18/06/2025 - 11:20
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Bitiş Tarih ve Saati : 25/06/2025 - 11:20
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2.Artırma
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Başlangıç Tarih ve Saati : 15/07/2025 - 11:20
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Bitiş Tarih ve Saati : 22/07/2025 - 11:20
10 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Aksaray İli Merkez Helvadere Kasabası Kirazlı Mahallesi 563 Ada 30 Parsel
Yüzölçümü : 5.869,53 m2
Kıymeti : 176.085,90 TL
KDV Oranı : %10
Yüzölçümü : 5.869,53 m2
Kıymeti : 176.085,90 TL
KDV Oranı : %10
Artırma Bilgileri
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1.Artırma
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Başlangıç Tarih ve Saati : 18/06/2025 - 11:30
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Bitiş Tarih ve Saati : 25/06/2025 - 11:30
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2.Artırma
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Başlangıç Tarih ve Saati : 15/07/2025 - 11:30
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Bitiş Tarih ve Saati : 22/07/2025 - 11:30
11 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri :Aksaray İli Merkez Helvadere Kasabası Zafer Mahallesi 674 Ada 4 Parsel
Yüzölçümü : 153,89 m2
Kıymeti : 277.002,00 TL
KDV Oranı : %10
Yüzölçümü : 153,89 m2
Kıymeti : 277.002,00 TL
KDV Oranı : %10
Artırma Bilgileri
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1.Artırma
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Başlangıç Tarih ve Saati : 18/06/2025 - 11:40
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Bitiş Tarih ve Saati : 25/06/2025 - 11:40
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2.Artırma
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Başlangıç Tarih ve Saati : 15/07/2025 - 11:40
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Bitiş Tarih ve Saati : 22/07/2025 - 11:40
12 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Aksaray Merkez Helvadere Kasabası Zafer Mahallesi 662 Ada 28 Parsel
Yüzölçümü : 4.670,48 m2
Kıymeti : 186.819,20 TL
KDV Oranı : %10
Yüzölçümü : 4.670,48 m2
Kıymeti : 186.819,20 TL
KDV Oranı : %10
Artırma Bilgileri
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1.Artırma
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Başlangıç Tarih ve Saati : 18/06/2025 - 11:50
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Bitiş Tarih ve Saati : 25/06/2025 - 11:50
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2.Artırma
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Başlangıç Tarih ve Saati : 15/07/2025 - 11:50
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Bitiş Tarih ve Saati : 22/07/2025 - 11:50
13 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri :Aksaray İli Merkez Helvadere Kasabası Zafer Mahallesi 662 Ada 52 Parsel
Yüzölçümü : 6.008,40 m2
Kıymeti : 240.336,00 TL
KDV Oranı : %10
Yüzölçümü : 6.008,40 m2
Kıymeti : 240.336,00 TL
KDV Oranı : %10
Artırma Bilgileri
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1.Artırma
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Başlangıç Tarih ve Saati : 18/06/2025 - 12:00
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Bitiş Tarih ve Saati : 25/06/2025 - 12:00
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2.Artırma
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Başlangıç Tarih ve Saati : 15/07/2025 - 12:00
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Bitiş Tarih ve Saati : 22/07/2025 - 12:00
(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.