Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Resmi İlanlar

        T.C. AKSARAY SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU

        İlandır
        Giriş: 09.12.2024 - 00:00
        T.C.
        AKSARAY
        SULH HUKUK MAHKEMELERİ
        SATIŞ MEMURLUĞU
        2023/69 SATIŞ
        TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
        Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/69 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.19/11/2024
        1 NO'LU TAŞINMAZIN
        Özellikleri : Aksaray İl, Merkez İlçe, HELVADERE/KİRAZLI Mahalle/Köy, 599 Ada, 47 Parsel,
        Yüzölçümü : 18.939,20 m2
        Kıymeti : 568.176,00 TL
        KDV Oranı : %10
        Artırma Bilgileri
        1.Artırma
        Başlangıç Tarih ve Saati : 18/06/2025 - 10:00
        -----------------------------------------------------------------------------------------------------------
        Bitiş Tarih ve Saati : 25/06/2025 - 10:00
        2.Artırma
        Başlangıç Tarih ve Saati : 15/07/2025 - 10:00
        -----------------------------------------------------------------------------------------------------------
        Bitiş Tarih ve Saati : 22/07/2025 - 10:00
        2 NO'LU TAŞINMAZIN
        Özellikleri : Aksaray İli Merkez Helvadere Kirazlı Mahallesi 315 Ada 1 Parsel Sayılı
        Yüzölçümü : 1.824 m2
        Kıymeti : 1.459.200,00 TL
        KDV Oranı : %10
        Artırma Bilgileri
        1.Artırma
        Başlangıç Tarih ve Saati : 18/06/2025 - 10:10
        -----------------------------------------------------------------------------------------------------------
        Bitiş Tarih ve Saati : 25/06/2025 - 10:10
        2.Artırma
        Başlangıç Tarih ve Saati : 15/07/2025 - 10:10
        -----------------------------------------------------------------------------------------------------------
        Bitiş Tarih ve Saati : 22/07/2025 - 10:10
        3 NO'LU TAŞINMAZIN
        Özellikleri : Aksaray İli Merkez Helvadere Mahallesi 315 Ada 5 Parsel
        Yüzölçümü : 825.000 m2
        Kıymeti : 660.000,00 TL
        KDV Oranı : %10
        Artırma Bilgileri
        1.Artırma
        Başlangıç Tarih ve Saati : 18/06/2025 - 10:20
        -----------------------------------------------------------------------------------------------------------
        Bitiş Tarih ve Saati : 25/06/2025 - 10:20
        2.Artırma
        Başlangıç Tarih ve Saati : 15/07/2025 - 10:20
        -----------------------------------------------------------------------------------------------------------
        Bitiş Tarih ve Saati : 22/07/2025 - 10:20
        4 NO'LU TAŞINMAZIN
        Özellikleri : Aksaray İli Merkez Helvadere Mahallesi 315 Ada 6Parsel Sayılı Taşınmaz
        Yüzölçümü : 824 m2
        Kıymeti : 659.200,00 TL
        KDV Oranı : %10
        Artırma Bilgileri
        1.Artırma
        Başlangıç Tarih ve Saati : 18/06/2025 - 10:30
        -----------------------------------------------------------------------------------------------------------
        Bitiş Tarih ve Saati : 25/06/2025 - 10:30
        2.Artırma
        Başlangıç Tarih ve Saati : 15/07/2025 - 10:30
        -----------------------------------------------------------------------------------------------------------
        Bitiş Tarih ve Saati : 22/07/2025 - 10:30
        5 NO'LU TAŞINMAZIN
        Özellikleri : Aksaray Merkez Helvadere Kasabası Kirazlı Mahallesi 315 Ada 7 Parsel
        Yüzölçümü : 1.879,00 m2
        Kıymeti : 1.503.200,00 TL
        KDV Oranı : %10
        Artırma Bilgileri
        1.Artırma
        Başlangıç Tarih ve Saati : 18/06/2025 - 10:40
        -----------------------------------------------------------------------------------------------------------
        Bitiş Tarih ve Saati : 25/06/2025 - 10:40
        2.Artırma
        Başlangıç Tarih ve Saati : 15/07/2025 - 10:40
        -----------------------------------------------------------------------------------------------------------
        Bitiş Tarih ve Saati : 22/07/2025 - 10:40
        6 NO'LU TAŞINMAZIN
        Özellikleri : Aksaray İli Merkez Helvadere Kasabası Kirazlı Mahallesi 315 Ada8 Parsel
        Yüzölçümü : 1.380 m2
        Kıymeti : 1.104.000,00 TL
        KDV Oranı : %10
        Artırma Bilgileri
        1.Artırma
        Başlangıç Tarih ve Saati : 18/06/2025 - 10:50
        -----------------------------------------------------------------------------------------------------------
        Bitiş Tarih ve Saati : 25/06/2025 - 10:50
        2.Artırma
        Başlangıç Tarih ve Saati : 15/07/2025 - 10:50
        -----------------------------------------------------------------------------------------------------------
        Bitiş Tarih ve Saati : 22/07/2025 - 10:50
        7 NO'LU TAŞINMAZIN
        Özellikleri : Aksaray Merkez Helvadere Kasabası Kirazlı Mahallesi 599 Ada 100 Parsel
        Yüzölçümü : 2.288,41 m2
        Kıymeti : 108.142,40 TL
        KDV Oranı : %10
        Artırma Bilgileri
        1.Artırma
        Başlangıç Tarih ve Saati : 18/06/2025 - 11:00
        -----------------------------------------------------------------------------------------------------------
        Bitiş Tarih ve Saati : 25/06/2025 - 11:00
        2.Artırma
        Başlangıç Tarih ve Saati : 15/07/2025 - 11:00
        -----------------------------------------------------------------------------------------------------------
        Bitiş Tarih ve Saati : 22/07/2025 - 11:00
        8 NO'LU TAŞINMAZIN
        Özellikleri : Aksaray İli Merkez Helvadere Kasabası Aydınlar Mahallesi 625 Ada 25Parsel
        Yüzölçümü : 1.497,08 m2
        Kıymeti : 973.806,00 TL
        KDV Oranı : %10
        Artırma Bilgileri
        1.Artırma
        Başlangıç Tarih ve Saati : 18/06/2025 - 11:10
        -----------------------------------------------------------------------------------------------------------
        Bitiş Tarih ve Saati : 25/06/2025 - 11:10
        2.Artırma
        Başlangıç Tarih ve Saati : 15/07/2025 - 11:10
        -----------------------------------------------------------------------------------------------------------
        Bitiş Tarih ve Saati : 22/07/2025 - 11:10
        9 NO'LU TAŞINMAZIN
        Özellikleri : Aksaray Merkez Helvadere Kasabası Zafer Mahallesi 662 Ada 36 Parsel
        Yüzölçümü : 5.054,66 m2
        Kıymeti : 202.186,40 TL
        KDV Oranı : %10
        Artırma Bilgileri
        1.Artırma
        Başlangıç Tarih ve Saati : 18/06/2025 - 11:20
        -----------------------------------------------------------------------------------------------------------
        Bitiş Tarih ve Saati : 25/06/2025 - 11:20
        2.Artırma
        Başlangıç Tarih ve Saati : 15/07/2025 - 11:20
        -----------------------------------------------------------------------------------------------------------
        Bitiş Tarih ve Saati : 22/07/2025 - 11:20
        10 NO'LU TAŞINMAZIN
        Özellikleri : Aksaray İli Merkez Helvadere Kasabası Kirazlı Mahallesi 563 Ada 30 Parsel
        Yüzölçümü : 5.869,53 m2
        Kıymeti : 176.085,90 TL
        KDV Oranı : %10
        Artırma Bilgileri
        1.Artırma
        Başlangıç Tarih ve Saati : 18/06/2025 - 11:30
        -----------------------------------------------------------------------------------------------------------
        Bitiş Tarih ve Saati : 25/06/2025 - 11:30
        2.Artırma
        Başlangıç Tarih ve Saati : 15/07/2025 - 11:30
        -----------------------------------------------------------------------------------------------------------
        Bitiş Tarih ve Saati : 22/07/2025 - 11:30
        11 NO'LU TAŞINMAZIN
        Özellikleri :Aksaray İli Merkez Helvadere Kasabası Zafer Mahallesi 674 Ada 4 Parsel
        Yüzölçümü : 153,89 m2
        Kıymeti : 277.002,00 TL
        KDV Oranı : %10
        Artırma Bilgileri
        1.Artırma
        Başlangıç Tarih ve Saati : 18/06/2025 - 11:40
        -----------------------------------------------------------------------------------------------------------
        Bitiş Tarih ve Saati : 25/06/2025 - 11:40
        2.Artırma
        Başlangıç Tarih ve Saati : 15/07/2025 - 11:40
        -----------------------------------------------------------------------------------------------------------
        Bitiş Tarih ve Saati : 22/07/2025 - 11:40
        12 NO'LU TAŞINMAZIN
        Özellikleri : Aksaray Merkez Helvadere Kasabası Zafer Mahallesi 662 Ada 28 Parsel
        Yüzölçümü : 4.670,48 m2
        Kıymeti : 186.819,20 TL
        KDV Oranı : %10
        Artırma Bilgileri
        1.Artırma
        Başlangıç Tarih ve Saati : 18/06/2025 - 11:50
        -----------------------------------------------------------------------------------------------------------
        Bitiş Tarih ve Saati : 25/06/2025 - 11:50
        2.Artırma
        Başlangıç Tarih ve Saati : 15/07/2025 - 11:50
        -----------------------------------------------------------------------------------------------------------
        Bitiş Tarih ve Saati : 22/07/2025 - 11:50
        13 NO'LU TAŞINMAZIN
        Özellikleri :Aksaray İli Merkez Helvadere Kasabası Zafer Mahallesi 662 Ada 52 Parsel
        Yüzölçümü : 6.008,40 m2
        Kıymeti : 240.336,00 TL
        KDV Oranı : %10
        Artırma Bilgileri
        1.Artırma
        Başlangıç Tarih ve Saati : 18/06/2025 - 12:00
        -----------------------------------------------------------------------------------------------------------
        Bitiş Tarih ve Saati : 25/06/2025 - 12:00
        2.Artırma
        Başlangıç Tarih ve Saati : 15/07/2025 - 12:00
        -----------------------------------------------------------------------------------------------------------
        Bitiş Tarih ve Saati : 22/07/2025 - 12:00
        (İİK m.114 ve m.126)
        (*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
        #ilangovtr
        #Basın no ILN02133934
        Yazı Boyutu