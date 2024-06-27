T.C.

AKÇAABAT

1.ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Esasno: 2024/276

06/06/2024



İLAN METNİ



Davacı Tiski Genel Müdürlüğü ile davalı Ahmet Kazancı, Ali Osman Kazancı, Ayşe Güven, Bahtiyar Kazancı, Bekir Kazancı, Berhan Bayraktar,Davut Kalkışım,Fatime Kazancı ve arkadaşları arasında mahkememizde görülmekte olan Kamulaştırma (Bedel Tesbiti Ve Tescil) davası nedeniyle;

2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunu gereğince aşağıda dökümü yazılan taşınmazların Trabzon Büyükşehir Belediyesi, Trabzon İçme suyu ve Kanalizasyon İdaresi Yönetim kurulu'nun 12/12/2023 tarih ve 130 sayılı kararı ile kamulaştırma işlemi yapılacaktır. İlan tarihinden itibaren 30 gün içinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası, adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltme davası açabilecekleri, husumetin Tiski Genel Müdürlüğüne yöneltilmesi gerektiği, kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açanların, açtıkları dava ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri takdirde kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmazların davacı TİSKİ adına tescil edileceği, mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli hak sahipleri adına T.C. Vakıfbank Akçaabat Şubesine yatırılacağı, konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerinin ilan tarihinden itibaren 10 gün içerisinde mahkemeye yazılı olarak bildirmeleri gerektiği, aşağıda belirtilen davanın duruşmasında mahkememizde hazır bulunmaları veya kendilerini vekil ile temsil ettirmeleri, temsil ettirmedikleri takdirde duruşmanın yokluklarında devam edileceği, 2942 Sayılı Yasanın 4650 sayılı yasa ile değişik 10. maddesi gereği ilan olunur.

ESAS NO: 2024/276

DURUŞMA GÜNÜ:25/10/2024 saat: 09.00

MAHKÖY ADA PARSEL Kamulaştırılacak

Alanı M2 DAVALI Trabzon İli, Akçaabat İlçesi,Osmanbaba Mahallesi, 552 ada 145 parsel

Toplam :500,01 m2 193,34 m2 Ayşe Güven,Bekir Kazancı,Leyla Özlü, Hüriye Erkahraman, Rıdvan Kazancı,Emine Gedikli,Sevim Uzlu

Fatime Kazancı,Selim Kazancı,Yeter Kaptan

Yücel Kazancı,Ferdi Kazancı,Ali Osman Kazancı,Hasan Kazancı,Sadiye Kazancı,Berhan Bayraktar,Murat Kazancı,Refik Kazancı,Nazmiye Kalkışım,OsmanKazancı,Ahmet Kazancı,Fatma Kazancı, Bahtiyar Kazancı ,Davut Kalkışım