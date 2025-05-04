T.C.

ADANA

3. SULH HUKUK MAHKEMESİ



Sayı :2014/1028 Esas

18.04.2025



İ L A N

Davacı ELİFE IŞIK ile bir kısım davalılar arasında mahkememizde görülmekte olan Ortaklığın Giderilmesi (Paylı Mülkiyette) davası nedeniyle; Tüm aramalara rağmen adresi tespit edilemeyen davalı olan İbrahim ve Döndü oğlu, Hamit Takcı adına çıkartılan davetiyelerin bila ikmal iade edildiğinden, emniyet tarafından da başkaca adresi tespit edilemediğinden ilanen davetiye çıkartılmasına karar verilmiş olmakla, dava konusu Adana İli, Seyhan İlçesi, Zincirlibağlar mah. 10389 Ada, 2 Parsel sayılı taşınmazın ortaklığın satış sureti ile giderilmesini talep edilmiş olup, dava dilekçesine karşı 2 haftalık kesin süre içerisinde cevap dilekçesini sunması ve duruşmanın atılı olduğu 11/09/2025 günü saat 10:25'de duruşmada hazır bulunması veya kendisini bir vekille temsil ettirmesi, aksi halde gıyabında duruşma yapılarak karar verileceği hususu davetiye yerine geçerli olmak üzere dahili davalı Hamit Takcı'ya ilanen tebliğ olunur.