Örnek No:55*

T.C. ADANA GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ

2022/303 ESAS

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2022/303 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Adana İl, Sarıçam İlçe, Çınarlı Mahallesi, 484 Ada, 4 Parsel, Bodrum+Zemin Kat, 19 Nolu İş yeri nitelikli bağımsız bölüm taşınmazdır. Nolu Bağımsız Bölüm Satışa konu taşınmaz tam hisse ile borçlu adına kayıtlıdır. Taşınmaza ilişkin bilirkişi tarafından sunulan rapordaki hususlar aşağıda bildirilmiştir. Satışa konu taşınmazın Adana İli Sarıçam İlçesi Çınarlı Mahallesi 484 Ada 4 parselde kayıtlı 1285,83 m2 alanında on üç katlı betonarme apartman ve arsasını içermektedir. 350/1260 arsa paylı (bodrum kat+zemin kat) 19 nolu iş yeri konumundaki bağımsız bölümü içermektedir. Bağaımsız Bölümün tamamı borçlu adına kayıtlıdır. satışa konu taşınmazın üzerinde bulunan binanın önüç katlı betonarme bina olduğu, binanın bodrum katve zemin katın apartman ortak alanı ve işyeri konumunda olduğu, normal katların ise 11 kat. her katın 2 adet mesken niteliğinde düzenlendiği meskenlerin arsa payı oranının 54/1285 olduğu, davaya konu 19 Nolu İş yeri konumundaki bağımsız bölümün 60/1285 olduğu tespit edilmiştir. Dava konusu taşınmaz üzerinde yapılmış olan betonarme bina ile ilgili tadilat porjesinde yapılan incelemede davaya konu bodrum kat ve zemin katta bulunan işyeri konumunda ki bağımsız bölümün zemin kat alanı: 462,00 m² olduğu, bodrum katta bulunan 19 nolu işyeri depo amaçlı eklentisinin alanının 255,00m² olduğu tespit edilmiştir. zemin kat ve bodrum katta bulunan 19 nolu işyerinin toplam alanının 462,00m²+255,00m²=717,00m² alanında olduğu tespit edilmiştir. Bodrum katta bulunan ve market olarak kullanıldığı, zemin katın ise dershane olarak kullanıldığı tespit edilmiştir.

Adresi : Osmangazi Mah, 2054 Sokak No: 1/C Zemin Kat. No:19Sarıçam/ ADANA

Ana Taşınmaz Yüzölçümü: 1.285,83 m2, Zemin kat alanı: 462,00 m2, Bodrum kat alanı:255,00m2 dir.

Arsa Payı : 350/1286 İmar Durumu: 1/1000 İmar planına göre, ayrık Nizam, TAKS: 1,20 Yoğunluklu TAKS:0,40, Hmax: 40 metre konut ve ticaret alanı içerisinde olduğu belirtilmiştir.

Kıymeti : 5.324.542,50 TL KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler: 3194 sayılı kanu. 16. maddesi kapsamında gerçekleştirilmiştir.

(geçit hakkı değil). Adana 4.Asliye Hukuk Mahkemesinin 2021/400 Esas sayılı dosyasından ihtiyati tedbir kararı

vardır. Adana 11.Asliye Hukuk Mahkemesinin 2022/374 Esas sayılı dosyasından davalıdır şerhi vardır.

Tapu kaydındaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 06/02/2024 - 13:37

Bitiş Tarih ve Saati : 13/02/2024 - 13:37 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 05/03/2024 - 13:37

Bitiş Tarih ve Saati : 12/03/2024 - 13:37

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.