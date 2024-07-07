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        T.C. ADANA 14. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

        İlandır
        Giriş: 08.07.2024 - 00:00
        T.C.
        ADANA
        14. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

        İLAN METNİ

        Esas No : 2012/635
        Karar No : 2024/302

        Sanık : LİDYA STAYONOVA İVANOVA, Sabri ve Zümbül kızı, 07/06/1963 PLOVDİV doğumlu, İSTANBUL, GAZİOSMANPAŞA,mah/köy nüfusunda kayıtlı. Karayolları Mah. 580 Cad No 54/2 Gaziosmanpaşa Gaziosmanpaşa/ İSTANBUL adresinde oturur.
        Suç : Resmi Belgede Sahtecilik
        Suç Tarihi : 24/04/2012
        Karar Tarihi : 25/04/2024
        Verilen Hüküm: Zaman Aşımı Nedeniyle Kamu Davasının Düşürülmesi


        Tüm araştırmalara rağmen adresi tespit edilemeyen ve adresi meçhul sayılı yukarıda kimlik ve adres bilgileri yazılı sanığa özeti yazılı kararın Tebligat Kanunu 28 ve müteakip maddeleri gereğince Türkiye geneli 50.000 altı tirajda yayımlanan ulusal bir gazetede ve genel internet haber sitesinde ilanından itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı, tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içinde mahkememize verilecek veya mahkememize gönderilmek üzere bulunduğu yer Asliye Ceza Mahkemesine havale ettirilecek dilekçe ile ya da tutanağa geçirilmek ve hakime onaylattırılmak üzere Zabıt Katibine beyanda bulunmak suretiyle Adana Bölge Adliye Mahkemesi ilgili Ceza Dairesine istinaf yasa yoluna başvurabileceği, yasal bir başvuru olmadığı takdirde kararın kesinleşeceği hususları İLANEN tebliğ olunur.03/07/2024

        #ilangovtr
        #Basın no ILN02057386
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