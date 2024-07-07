T.C.

ADANA

14. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ



İLAN METNİ



Esas No : 2012/635

Karar No : 2024/302

Sanık : LİDYA STAYONOVA İVANOVA, Sabri ve Zümbül kızı, 07/06/1963 PLOVDİV doğumlu, İSTANBUL, GAZİOSMANPAŞA,mah/köy nüfusunda kayıtlı. Karayolları Mah. 580 Cad No 54/2 Gaziosmanpaşa Gaziosmanpaşa/ İSTANBUL adresinde oturur.

Suç : Resmi Belgede Sahtecilik

Suç Tarihi : 24/04/2012

Karar Tarihi : 25/04/2024

Verilen Hüküm: Zaman Aşımı Nedeniyle Kamu Davasının Düşürülmesi



Tüm araştırmalara rağmen adresi tespit edilemeyen ve adresi meçhul sayılı yukarıda kimlik ve adres bilgileri yazılı sanığa özeti yazılı kararın Tebligat Kanunu 28 ve müteakip maddeleri gereğince Türkiye geneli 50.000 altı tirajda yayımlanan ulusal bir gazetede ve genel internet haber sitesinde ilanından itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı, tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içinde mahkememize verilecek veya mahkememize gönderilmek üzere bulunduğu yer Asliye Ceza Mahkemesine havale ettirilecek dilekçe ile ya da tutanağa geçirilmek ve hakime onaylattırılmak üzere Zabıt Katibine beyanda bulunmak suretiyle Adana Bölge Adliye Mahkemesi ilgili Ceza Dairesine istinaf yasa yoluna başvurabileceği, yasal bir başvuru olmadığı takdirde kararın kesinleşeceği hususları İLANEN tebliğ olunur.03/07/2024