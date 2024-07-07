T.C. ADANA 14. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ
İLAN METNİ
Esas No : 2012/635
Karar No : 2024/302
Sanık : LİDYA STAYONOVA İVANOVA, Sabri ve Zümbül kızı, 07/06/1963 PLOVDİV doğumlu, İSTANBUL, GAZİOSMANPAŞA,mah/köy nüfusunda kayıtlı. Karayolları Mah. 580 Cad No 54/2 Gaziosmanpaşa Gaziosmanpaşa/ İSTANBUL adresinde oturur.
Suç : Resmi Belgede Sahtecilik
Suç Tarihi : 24/04/2012
Karar Tarihi : 25/04/2024
Verilen Hüküm: Zaman Aşımı Nedeniyle Kamu Davasının Düşürülmesi
Tüm araştırmalara rağmen adresi tespit edilemeyen ve adresi meçhul sayılı yukarıda kimlik ve adres bilgileri yazılı sanığa özeti yazılı kararın Tebligat Kanunu 28 ve müteakip maddeleri gereğince Türkiye geneli 50.000 altı tirajda yayımlanan ulusal bir gazetede ve genel internet haber sitesinde ilanından itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı, tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içinde mahkememize verilecek veya mahkememize gönderilmek üzere bulunduğu yer Asliye Ceza Mahkemesine havale ettirilecek dilekçe ile ya da tutanağa geçirilmek ve hakime onaylattırılmak üzere Zabıt Katibine beyanda bulunmak suretiyle Adana Bölge Adliye Mahkemesi ilgili Ceza Dairesine istinaf yasa yoluna başvurabileceği, yasal bir başvuru olmadığı takdirde kararın kesinleşeceği hususları İLANEN tebliğ olunur.03/07/2024