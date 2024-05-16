T.C. ADANA 1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

T.C.

ADANA

1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN



İ L A N

DOSYA NO : 2020/1666 Esas

KARAR NO : 2023/1650 Karar

5607 Sayılı Yasanın 3/18. Maddesine Muhalefet suçundan Mahkememizin 28/11/2023 tarih ve 2020/1666 Esas 2023/1650 Karar sayılı ilamı ile 5607 sayılı yasanın 3/18, 3/10 maddeleri gereğince hakkında 6.000-TL ADLİ PARA ve 20-TL ADLİ PARA cezası ve karar tebliğinden itibaren 7 gün içerisinde Yargıtay'a TEMYİZ yolu açık olmak üzere karar verilen Muhammed ve Muine oğlu, 28/08/1971 İDLİP-HAFSERCE doğumlu, SURİYE uyruklu KASIM EL SEBSEBİ tüm aramalara rağmen bulunamamış, hakkında verilen gerekçeli karar ve katılan kurum vekilinin karara karşı sunmuş olduğu temyiz başvuru dilekçesi tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin RESMİ GAZETEDE İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 14.05.2024