T.C.

ACIPAYAM

SULH HUKUK MAHKEMESİ

Sayı :2024/797 Esas

08/10/2024

İLAN

Davacı tarafından Denizli İli, Acıpayam İlçesi, Pınaryazı Mahallesi 226 ada 1 parsel sayılı taşınmaz ile davalılar aleyhine açılan ortaklığın giderilmesi davasında verilen ara karar gereğince; Dahili davalılar Denizli İli, Akköy(kapanan) ilçesi, Pelitlibağ mah. nüfusa kayıtlı, Osman Ve Hatice oğlu, 21/08/1969 d.lu, Turan Çankaya ve Denizli İli, Merkezefendi ilçesi, İlbade mah, nüfusa kayıtlı, Feyzi Ve Havana oğlu, 24/05/1956 d.lu, Zeynep Bingöl'e tüm çabalara karşın dava dilekçesi ile dahili dava dilekçesinin tebliğ edilemediği anlaşıldığından, bahsi geçen davalılara dava dilekçesi ile dahili davalı dilekçesinin basın yolu ile tebliğine karar verilmiştir. Karar gereğince yukarıda ismi yazılı dahili davalılara duruşmanın bırakıldığı 12/12/2024 günü saat 10:30'de Acıpayam Sulh Hukuk mahkemesi duruşma salonunda hazır bulunmaları, belli edilen gün ve saatte mahkemede hazır bulunmadıkları veya bir vekil tarafından temsil ettirilmedikleri takdirde ön inceleme, tahkikat ve yargılamaya yokluklarında devam edileceği ve hüküm verileceği davetiye yerine kaim olmak üzere ihtar ve ilanen tebliğ olunur.