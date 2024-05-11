T.C. ZARA SULH HUKUK MAHKEMESİ

İLAN

T.C. ZARA SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO : 2023/57



Davacı Melek Öztürk vekili tarafından açılan ve mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası ara kararı gereğince;

Sivas ili, Zara ilçesi, Girit Mah/Köy'de nüfusa kayıtlı Değerli ve Veli oğlu 02/12/1966 doğumlu 29180392026 TC kimlik numaralı Ahmet Değerli1987/1988 yıllarında Erzurum İli'nde askerlik görevini ifade ederken, Zara İlçesi, Giritli Köyü'ne izne geldiği, bir süre sonra babası ve üvey kardeşlerini ziyaret etmek üzere İstanbul'a gitmiş olduğu, izin bitiminden babasının ve kardeşlerinin yanından birliğine teslim olmak üzere ayrıldığı ve birliğine teslim olmadığı bildirilen AHMET DEĞERLİ hakkında bilgisi bulunan kimselerin yada bizzat gaipliği talep edilen kişinin müracaatının sağlanması için ilk ilan tarihinden itibaren en az 6 ay içerisinde Mahkememize bilgi verilmesine, aksi takdirde ilanın sonuçsuz kalması halinde Mahkemece Gaipliğine karar verileceği ilan olunur.