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        T.C. YUNAK (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

        İlandır
        Giriş: 03.01.2024 - 00:00
        T.C.
        YUNAK (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
        2022/34 SATIŞ
        TAŞINMAZIN GAZETE İLANI
        Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2022/34 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
        Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
        1 NO'LU TAŞINMAZIN
        Özellikleri : Konya İl, Yunak İlçe, SARAY Mahalle/Köy, 211 Ada, 2 Parsel,
        Yüzölçümü : 10.102,40 m2
        Kıymeti : 121.228,80 TL
        KDV Oranı : %10
        Kaydındaki Şerhler: Tapu Kaydındaki Gibi
        Artırma Bilgileri
        1.Artırma
        Başlangıç Tarih ve Saati : 22/05/2024 - 13:51
        Bitiş Tarih ve Saati : 29/05/2024 - 13:51
        2.Artırma
        Başlangıç Tarih ve Saati : 20/06/2024 - 13:51
        Bitiş Tarih ve Saati : 27/06/2024 - 13:51
        Yukarıda bilgileri verilen taşınmazların satışına karar verilmiş olmakla adresi tespit edilemeyen ve tebliğ işlemi yapılmayan 42******98 T.C. Kimlik numaralı 17/12/19** doğum tarihli ELİFE KURTOĞLU'na Satış ilanının tebliği yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur.

        (İİK m.114 ve m.126)
        (*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
        #ilangovtr
        #Basın no ILN01962154
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