T.C. YUNAK (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
Giriş: 03.01.2024 - 00:00
T.C.
YUNAK (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
2022/34 SATIŞ
TAŞINMAZIN GAZETE İLANI
YUNAK (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
2022/34 SATIŞ
TAŞINMAZIN GAZETE İLANI
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2022/34 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Konya İl, Yunak İlçe, SARAY Mahalle/Köy, 211 Ada, 2 Parsel,
Yüzölçümü : 10.102,40 m2
Kıymeti : 121.228,80 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler: Tapu Kaydındaki Gibi
Yüzölçümü : 10.102,40 m2
Kıymeti : 121.228,80 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler: Tapu Kaydındaki Gibi
Artırma Bilgileri
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1.Artırma
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Başlangıç Tarih ve Saati : 22/05/2024 - 13:51
Bitiş Tarih ve Saati : 29/05/2024 - 13:51
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2.Artırma
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Başlangıç Tarih ve Saati : 20/06/2024 - 13:51
Bitiş Tarih ve Saati : 27/06/2024 - 13:51
Yukarıda bilgileri verilen taşınmazların satışına karar verilmiş olmakla adresi tespit edilemeyen ve tebliğ işlemi yapılmayan 42******98 T.C. Kimlik numaralı 17/12/19** doğum tarihli ELİFE KURTOĞLU'na Satış ilanının tebliği yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur.
(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.