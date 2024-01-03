T.C.

YUNAK (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2022/34 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2022/34 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Konya İl, Yunak İlçe, SARAY Mahalle/Köy, 211 Ada, 2 Parsel,

Yüzölçümü : 10.102,40 m2

Kıymeti : 121.228,80 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Tapu Kaydındaki Gibi

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 22/05/2024 - 13:51

Bitiş Tarih ve Saati : 29/05/2024 - 13:51 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 20/06/2024 - 13:51

Bitiş Tarih ve Saati : 27/06/2024 - 13:51

Yukarıda bilgileri verilen taşınmazların satışına karar verilmiş olmakla adresi tespit edilemeyen ve tebliğ işlemi yapılmayan 42******98 T.C. Kimlik numaralı 17/12/19** doğum tarihli ELİFE KURTOĞLU'na Satış ilanının tebliği yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur.



(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.