T.C. YÜKSEKOVA 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

T.C. YÜKSEKOVA 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

Sayı :2025/288 Esas

05.08.2025

KAMULAŞTIRMA İLANI



Hakkari İli Yüksekova İlçesinde bulunan ve yukarıda köy, parsel, malik, maliğin hisse oranı, cins, yüzölçümü ve kamulaştırılacak kısımının yüzölçümü bilgileri verilen Taşınmazların Türkiye Elektrik iletim Genel Müdürlüğünce kamulaştırılmasına karar verildiği, taşınmaz sahipleri ile kamulaştırma yapan idare arasında pazarlık yapıldığına ilişkin herhangi bir belgenin bulunmadığı, mahkememize kamulaştırma bedelinin tespiti ve idare adına tescili istemi ile yukarıda esas numarası belirtilen davanın kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açabilecekleri, yürütmenin durdurulması ile ilgili karar aldıkları takdirde mahkememize bildirimeleri gerektiği, aksi takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği, mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz malın kamulaştırma yapan idare adına tescil edileceği, mahkememece tespit edilen kamulaştırma bedelinin hak sahibi adına Yüksekova Ziraat Bankasına yatırılacağı,davaya ilişkin tüm savunma Ve kanıtların ilan tarihinden itibaren 10 gün içerisinde mahkemeye Yazılı olarak bildirilmesi gerektiği 2942 sayılı yasanın 10. maddesi gereğince ilan olunur.

Sıra Köy Ada-parsel Malik Toplam Mülkiyet Alan(m²) Kamulaştırılan alan(m²) Dosya esas 1 Güngör mahallesi 275/23 47,75 2025/288 2 Güngör mahallesi 275/33 37,33 2025/289 3 Güngör mahallesi 278/9 189,54 2025/290 4 Güngör mahallesi 278/32 71,26 2025/291 5 Güngör mahallesi 448/21 38,10 2025/292 6 Güngör mahallesi 448/16 66,4 2025/293 7 Güngör mahallesi 450/6 50,10 2025/294 8 Güngör mahallesi 459/9 60,02 2025/295 9 Kolbaşı köyü 102/2 356,01 2025/303