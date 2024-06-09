T.C. YÜKSEKOVA 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
Sayı :2024/271 Esas
16/04/2024
YÜKSEKOVA 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
KAMULAŞTIRMA İLANI
Hakkari İli Yüksekova İlçesinde bulunan ve yukarıda köy, parsel, malik, maliğin hisse oranı, cins, yüzölçümü ve kamulaştırılacak kısımının yüzölçümü bilgileri verilen Taşınmazların Karayolları Genel Müdürlüğünce kamulaştırılmasına karar verildiği, taşınmaz sahipleri ile kamulaştırma yapan idare arasında pazarlık yapıldığına ilişkin herhangi bir belgenin bulunmadığı, mahkememize kamulaştırma bedelinin tespiti ve idare adına tescili istemi ile yukarıda esas numarası belirtilen davanın kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açabilecekleri, yürütmenin durdurulması ile ilgili karar aldıkları takdirde mahkememize bildirimeleri gerektiği, aksi takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği, mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz malın kamulaştırma yapan idare adına tescil edileceği, mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedelinin hak sahibi adına Yüksekova Ziraat Bankasına yatırılacağı, davaya ilişkin tüm savunma Ve kanıtların ilan tarihinden itibaren 10 gün içerisinde mahkemeye Yazılı olarak bildirilmesi gerektiği 2942 sayılı yasanın 10. maddesi gereğince ilan olunur.16/04/2024
|Sıra
|Köy
|Ada-Parsel
|
Malik Toplam
Mülkiyet Alan(m²)
|Kamulaştırlan Alan(M²)
|Dosya Esas
|1.
|Çatma köyü
|118 ada 5 parsel
|61,09
|2024/271
|2.
|Çatma köyü
|109 ada 214 parsel
|159,27
|2024/274
|3.
|Çatma köyü
|109 ada 216 parsel
|450,51
|2024/276
|4.
|Çatma köyü
|101 ada 13 parsel
|124,36
|2024/273
|Çatma köyü
|101 ada 14 parsel
|222,77
|5.
|Çatma köyü
|119 ada 21 parsel
|385,99
|2024/272