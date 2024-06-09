Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Resmi İlanlar

        T.C. YÜKSEKOVA 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

        İlandır
        Giriş: 10.06.2024 - 00:00
        T.C. YÜKSEKOVA 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

        Sayı :2024/271 Esas

        16/04/2024

        YÜKSEKOVA 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN


        KAMULAŞTIRMA İLANI

        Hakkari İli Yüksekova İlçesinde bulunan ve yukarıda köy, parsel, malik, maliğin hisse oranı, cins, yüzölçümü ve kamulaştırılacak kısımının yüzölçümü bilgileri verilen Taşınmazların Karayolları Genel Müdürlüğünce kamulaştırılmasına karar verildiği, taşınmaz sahipleri ile kamulaştırma yapan idare arasında pazarlık yapıldığına ilişkin herhangi bir belgenin bulunmadığı, mahkememize kamulaştırma bedelinin tespiti ve idare adına tescili istemi ile yukarıda esas numarası belirtilen davanın kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açabilecekleri, yürütmenin durdurulması ile ilgili karar aldıkları takdirde mahkememize bildirimeleri gerektiği, aksi takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği, mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz malın kamulaştırma yapan idare adına tescil edileceği, mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedelinin hak sahibi adına Yüksekova Ziraat Bankasına yatırılacağı, davaya ilişkin tüm savunma Ve kanıtların ilan tarihinden itibaren 10 gün içerisinde mahkemeye Yazılı olarak bildirilmesi gerektiği 2942 sayılı yasanın 10. maddesi gereğince ilan olunur.16/04/2024

        Sıra Köy Ada-Parsel

        Malik Toplam

        Mülkiyet Alan(m²)

        		 Kamulaştırlan Alan(M²) Dosya Esas
        1. Çatma köyü 118 ada 5 parsel 61,09 2024/271
        2. Çatma köyü 109 ada 214 parsel 159,27 2024/274
        3. Çatma köyü 109 ada 216 parsel 450,51 2024/276
        4. Çatma köyü 101 ada 13 parsel 124,36 2024/273
        Çatma köyü 101 ada 14 parsel 222,77
        5. Çatma köyü 119 ada 21 parsel 385,99 2024/272
        #ilangovtr
        #Basın no ILN02045580
        Yazı Boyutu