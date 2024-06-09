T.C. YÜKSEKOVA 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı :2024/271 Esas

16/04/2024

YÜKSEKOVA 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN



KAMULAŞTIRMA İLANI

Hakkari İli Yüksekova İlçesinde bulunan ve yukarıda köy, parsel, malik, maliğin hisse oranı, cins, yüzölçümü ve kamulaştırılacak kısımının yüzölçümü bilgileri verilen Taşınmazların Karayolları Genel Müdürlüğünce kamulaştırılmasına karar verildiği, taşınmaz sahipleri ile kamulaştırma yapan idare arasında pazarlık yapıldığına ilişkin herhangi bir belgenin bulunmadığı, mahkememize kamulaştırma bedelinin tespiti ve idare adına tescili istemi ile yukarıda esas numarası belirtilen davanın kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açabilecekleri, yürütmenin durdurulması ile ilgili karar aldıkları takdirde mahkememize bildirimeleri gerektiği, aksi takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği, mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz malın kamulaştırma yapan idare adına tescil edileceği, mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedelinin hak sahibi adına Yüksekova Ziraat Bankasına yatırılacağı, davaya ilişkin tüm savunma Ve kanıtların ilan tarihinden itibaren 10 gün içerisinde mahkemeye Yazılı olarak bildirilmesi gerektiği 2942 sayılı yasanın 10. maddesi gereğince ilan olunur.16/04/2024

Sıra Köy Ada-Parsel Malik Toplam Mülkiyet Alan(m²) Kamulaştırlan Alan(M²) Dosya Esas 1. Çatma köyü 118 ada 5 parsel 61,09 2024/271 2. Çatma köyü 109 ada 214 parsel 159,27 2024/274 3. Çatma köyü 109 ada 216 parsel 450,51 2024/276 4. Çatma köyü 101 ada 13 parsel 124,36 2024/273 Çatma köyü 101 ada 14 parsel 222,77 5. Çatma köyü 119 ada 21 parsel 385,99 2024/272