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        T.C. YENİŞEHİR SULH HUKUK MAHKEMESİ

        İlandır
        Giriş: 09.04.2025 - 00:00
        İ L A N
        T.C. YENİŞEHİR SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

        ESAS NO : 2024/331 Esas

        Mahkememizin 2024/331esas sayılı dosyasında açılan mirasçılık belgesi istemine binaen; TMK’nun 594 maddesi gereğince; miras bırakan Bursa ili Yenişehir İlçesi Yenigün Mah. Ahmet ve Ayşe oğlu, Ruscuk 01/07/1886 doğumlu, 19/08/1960 ölüm tarihli Ahmet Sule'nin mirasçısı iddiasında bulunan herkesin, mirasçılarının ikinci ilanın yapıldığı tarihten itibaren en geç bir yıl içinde mirasçılık sıfatlarını bildirmeleri, ilan süreleri içinde kimse başvurmazsa, hiçbir mirasçı tespit edilememişse miras sebebiyle istihkak davası açma hakkı saklı kalmak üzere mirasın devlete geçeceği ilgililere ilanen duyurulur.

        #ilangovtr
        #Basın no ILN02202225
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