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        T.C. YENİŞEHİR SULH HUKUK MAHKEMESİ

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        Giriş: 27.11.2024 - 00:00
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        T.C. YENİŞEHİR SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

        ESAS NO : 2011/805 Esas Tereke

        Davacı Yenişehir Vergi Dairesi vekili Av. Muhammed ÖZTÜRK tarafından mahkememizin 2011/805esas sayılı dosyasında açılan davada; Bursa ili, Yenişehir ilçesi,Çayır Mahallesi nüfusuna kayıtlı Fevzi ve Ayşe oğlu Yenişehir 20/05/1962 doğumlu 21553603296 TC Kimlik nolu Sinan Erbaykır'ın terekesinin tespiti ve tasfiyesi talep edilmiştir. TMK’nun 620 ve 621. maddeleri gereğince; murisin mali durumu hakkında bilgi sahibi olan herkesin, mirasçılarının ve muristen alacaklı olanların ve murise borcu bulunanların (kefalet sebebiyle alacaklı ve borçlu olanlar dahil), ikinci ilanın yapıldığı tarihten itibaren bir ay içinde; Mahkememizin yukarıda esas numarası yazılı dosyasına başvurarak murisin mal varlığı hakkında bilgi vermeleri, alacaklı ve borçluların alacak ve borçlarını belgeleriyle birlikte dosyaya bildirmeleri, haklı bir sebep olmaksızın bilgi vermeyenler veya yanlış ya da eksik bilgi verenlerin bundan doğacak zararları mirasçıları, vasiyet alacaklılarına veya üçüncü kişilere tazminle yükümlü olacakları, süresi içinde alacaklarını bildirmeyen alacaklıların terekeden hak talep edemeyecekleri ilgililere ilanen duyurulur.01/10/2024

        #ilangovtr
        #Basın no ILN02128926
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