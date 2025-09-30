Habertürk
        T.C. YAYLADAĞI ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

        İlandır
        Giriş: 01.10.2025 - 00:00
        T.C. YAYLADAĞI ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

        ESAS NO : 2025/187 Esas


        KAMULAŞTIRMA İLANI


        KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
        BULUNDUĞU YER : Hatay ili Yayladağı İlçesi


        MEVKİİ : Leylekli Mahallesi
        PARSEL NO : 596
        VASFI : Tarla
        YÜZÖLÇÜMÜ : 3.353,17 m2
        MALİKİN ADI VE SOYADI : Nuri Yücedağ
        KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
        İDARENİN ADI : KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
        KAMULAŞTIRMANIN VE
        BELGELERİN ÖZETİ : Davacı Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından dava konusu Hatay ili
        Yayladağı ilçesi Leylekli Mahallesi 596 parsel sayılı Nuri Yücedağ'a ait taşınmazın 3.353,17 m2'lik
        kısmının kamulaştırması yapılmış olup, Kamulaştırma Kanunu'nun 10. maddesi gereğince kamulaştırma
        bedellerinin tespiti ile kamulaştırılan taşınmazın Karayolları Genel Müdürlüğü adına tapuya tesciline
        karar verilmesi mahkememizden istenilmiştir.
        1- Tebligat veya İlan tarihinden itibaren 30 gün içinde Kamulaştırma işlemine idari yargıda iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltme davaları açabileceklerdir.
        2- Karayolları Genel Müdürlüğüne yöneltilecektir.
        3- Kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açanların, dava açtıklarını veya yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri takdirde kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz mal kamulaştırmayı yapan idare adına tescil edilecektir.
        4- Mahkemece tespit edilen Kamulaştırma Bedeli hak sahipleri adına T.C. Ziraat Bankası Yayladağı Şubesine yatırılacaktır.
        5- Konuya ve taşınmaz malların değerlerine ilişkin tüm savunma ve delilleri ilan tarihinden itibaren 10 gün içinde Mahkemeye yazılı olarak bildirmeleri,
        2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 24.09.2025

        #ilangovtr
        #Basın no ILN02303098
