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        T.C. YALVAÇ (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

        İlandır
        Giriş: 19.09.2024 - 00:00
        T.C.
        YALVAÇ
        (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

        Sayı :2021/44 Ort. Gid. Satış

        Konu : Kıymet Takdiri İlan

        16/09/2024

        İ L A N


        Satış memurluğumuz ilgi sayılı dosyasında hissedar Halit IRAK ve küçükler Eylül Zeynep IRAK, Derya Yüksel IRAK ve Zehra Nur IRAK'a vasi sıfatıyla Emel IRAK'a Yalvaç 1. Sulh Hukuk Mahkemesi'nin 20/01/2021 tarih ve 2014/262 Esas, 2021/62 Karar sayılı ilamı ile satışana karar verilen taşınmazlara ilişkin bilirkişi raporunun tebligatların yapılamadığı gibi tüm araştırmalara rağmen yeni adresleri de tespit edilemediğinden ilanen tebligat yapılmasına karar verilmiş olmakla; 7201 Sayılı Tebligat Kanununun 28 ila 31. Maddeleri gereğince gazete ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra işbu bilirkişi raporunun tebligatların adı geçen hissedarlara tebliğinin yapılmış sayılacağı ve tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur.

        #ilangovtr
        #Basın no ILN02090843
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