Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Resmi İlanlar

        T.C. YALOVA İŞ MAHKEMESİ

        İHA / Habertürk
        Giriş: 12.08.2024 - 00:00
        İLAN

        T.C. YALOVA İŞ MAHKEMESİNDEN

        ESAS NO : 2024/252 Esas

        Davacı Nevriye Destanlı tarafından dahili davalılar Canan Cihaner, Sabiha Cihaner ve Şeyhmus Faruk Cihaneraleyhine açılan 01/09/1983-01/09/1985 yılları arasında Cemal Cihaner işyerinde geçen çalışmalarınınTespiti davasının yapılan yargılamasında; Mahkememizce dahili davalılara tebligat yapılamadığından duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.Dahili Davalılar Canan Cihaner, Sabiha Cihaner ve Şeyhmus Faruk Cihaner ; Mahkememizin 2021/384-2022/229 EK sayılı kararı Yargıtay 10.HD'nin 2023/12018-2024/999 EK sayılı ilamıyla bozulmakla, yeni esas duruşma tarihinin 07/10/2024 günü saat 10:45 olduğu yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

        #ilangovtr
        #Basın no ILN02075000
        Yazı Boyutu