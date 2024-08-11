T.C. YALOVA İŞ MAHKEMESİ

İLAN



T.C. YALOVA İŞ MAHKEMESİNDEN



ESAS NO : 2024/252 Esas

Davacı Nevriye Destanlı tarafından dahili davalılar Canan Cihaner, Sabiha Cihaner ve Şeyhmus Faruk Cihaneraleyhine açılan 01/09/1983-01/09/1985 yılları arasında Cemal Cihaner işyerinde geçen çalışmalarınınTespiti davasının yapılan yargılamasında; Mahkememizce dahili davalılara tebligat yapılamadığından duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.Dahili Davalılar Canan Cihaner, Sabiha Cihaner ve Şeyhmus Faruk Cihaner ; Mahkememizin 2021/384-2022/229 EK sayılı kararı Yargıtay 10.HD'nin 2023/12018-2024/999 EK sayılı ilamıyla bozulmakla, yeni esas duruşma tarihinin 07/10/2024 günü saat 10:45 olduğu yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.