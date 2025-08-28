Habertürk
        T.C. YALOVA 5. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

        İlandır
        Giriş: 29.08.2025 - 00:00
        İLAN

        T.C. YALOVA 5. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

        ESAS NO : 2025/34 Esas
        DAVALI :MUHAMMED FATİH (TC:34727430246)
        ESKİ ADRESİ: Adnan Menderes Mah. Rahmi Üstel Cad.No:95/2 Yalova Merkez/ YALOVA
        DURUŞMA GÜNÜ :16.09.2025
        SAATİ : 09.25
        DURUŞMA SALONU: Yalova 5. Asliye Hukuk Mahkemesi Duruşma Salonu


        Davacı Karayolları 14. Bölge Müdürlüğü tarafından Davalı, Berrin Turan, Nurşen Akdeniz ve Muhammed Fatih aleyhine açılan dava konusu Yalova ili, Merkez ilçesi, Kadıköy Beldesi, 116 ada 6 parsel sayılı taşınmaz üzerinde bulunan muhdesatların kamulaştırılması istemine ilişkin davanın yargılaması sırasında;
        Mahkememizce, dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiş olup; HMK'nun 122,126,129 maddeleri gereğince usulüne uygun olarak düzenlenmiş cevap dilekçesini, posta giderini ve tanık dahil tüm delillerinizi 2 haftalık süre içerisinde mahkememize sunmanız, eğer dava tarafların mahkeme sırasında veya arabulucuya başvurması neticesinde anlaşması ile sonuçlandırılırsa bu hususta tebliğden itibaren 2 haftalık içinde yazılı beyanda bulunmanız, aksi halde sulh ve arabulucuya başvurma hususlarında anlaşma sağlanamadığının kabul edileceği hususu Dava Dilekçesi yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur. 21.08.2025

        #ilangovtr
        #Basın no ILN02284477
        Yazı Boyutu