T.C.

VİRANŞEHİR

2. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Esas No: 2016/709

Karar No :2022/855



İLAN



Zekeriya ve Ayşe oğlu, 01/10/1993 HALEP doğumlu, Yusuf Paşa Mah. Kule Sok. No:6A İç Kapı No:1Eyyübiye/ ŞANLIURFA adresinde oturan Suriye Uyruklu Abdullah Hasan HİCAZİ, sanık olduğu, Viranşehir 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nin 2019/709 esasına kayden yapılan yargılama neticesinde 14/06/2022 tarih,2019/709 esas, 2022/855 karar sayılı ilamı ile sanık Abdullah Hasan HİCAZİ hakkında5607 sayılı yasanın 3/18. Maddesine Muhalefet suçundan 10 ay hapisve 20,00 TL adli para cezası ile cezalandırılmasına karar verildiği, sanık Abdullah Hasan HİCAZİ'nin adresine yapılan tebligatların bila ikmal iade edildiği, mernis adresinin de bulunmadığı ve şahsın herhangi bir adres belirtmemiş olduğu, herhangi bir iletişim numarası bulunmadığından katılan kurum Şanlıurfa Gümrük Müdürlüğü Vekili Av. Mehmet ERDÖNMEZ'in05/07/2022 tarihli istinaf başvuru dilekçesi ve gerekçeli kararın tebliğ edilememiş olup, 7201 Sayılı Kanunu'nun 28/1 ve 29. Maddeleri uyarınca ilanen tebliğine karar verilmiştir. İlanın yayın tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ olunmuş sayılarak 7201 Sayılı Kanunu'nun 31. Maddesi gereğince takip edilen 1 hafta içerisinde usulüne uygun istinaf edilmediği takdirde kesinleşmiş olunacağı tebliğ olunur. 28/08/2024