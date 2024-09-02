T.C.

VİRANŞEHİR

2. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Esas No: 2017/359

Karar No : 2023/919



İLAN



Seydo ve Nofa oğlu, 01/01/1984 HASİÇİ doğumlu, ŞırnakMah.1150 .Sok.No:16 Viranşehir/ ŞANLIURFA adresinde oturan Suriye Uyruklu Muhammed Muhammed ALİ sanık olduğu, Viranşehir 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nin2017/359 esasına kayden yapılan yargılama neticesinde16/11/2023 tarih,2017/359 esas,2023/919 karar sayılı ilamı ile sanık Muhammed Muhammed ALİ hakkında nitelikli dolandırıcılık suçundan Mahkememiz görevsizliğine ve dava dosyanın görevli ve yetkili Viranşehir Ağır Ceza Mahkemesine gönderilmesine karar verildiği, sanık Muhammed Muhammed ALİ adresine yapılan tebligatların bila ikmal iade edildiği, mernis adresinin de bulunmadığı ve şahsın herhangi bir adres belirtmemiş olduğu, herhangi bir iletişim numarası bulunmadığından gerekçeli kararın tebliğ edilememiş olup, 7201 Sayılı Kanunu'nun 28/1 ve 29. Maddeleri uyarınca ilanen tebliğine karar verilmiştir.

İlanın yayın tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ olunmuş sayılarak 7201 Sayılı Kanunu'nun 31. Maddesi gereğince takip edilen 1 hafta içerisinde usulüne uygun itiraz edilmediği takdirde kesinleşmiş olunacağı tebliğ olunur. 28/08/2024