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        T.C. VAN 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

        İlandır
        Giriş: 28.10.2024 - 00:00
        İ L A N
        T.C. VAN 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

        Sayı : 2024/99 Esas

        24/07/2024

        Davacı HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI ile Davalı DEFTERDARLIK KAYYIMLIK BÜROSU BAŞKANLIĞI arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (Gaiplik Nedeniyle Hazine Adına Tescil) davasında Hazine vekili Van ili Merkez ilçesi Akköprü Mahallesinde bulunan 349ada 4 parsel parsel nolu 56/588 hisse ile malik Mihri oğlu Kemal, 25/588 hissesi ile malik Mihri kızı Hadice, 14/588 hisse ile malik Mehmet karısı Gülnaz, 42/588 hisse ile malik Mustafa oğlu Memet, 12/588 hisse ile malik Hüseyin oğlu Hasan, 12/588 hisse ile malik Hüseyin oğlu Habipîn, hisselerinin adına kayıtlı olduğunu, bu kişilerin sağ olup olmadıklarının ve yaşayıp yaşamadıklarının bilinmediğini mütegaip olduklarını belirterek bu kişiler adına olan ve 10 yıldır kayyım yoluyla idare edilen tapunun iptali ile hazine adına tesciline karar verilmesini talep etmiş olmakla yukarıda ismi geçen ve gaipliğine karar verilmesi talep edilen kişilerin gaipliği hakkında bilgisi olanların 6 ay içinde mahkememize haber vermeleri hususu ilanen tebliğ olunur.

        #ilangovtr
        #Basın no ILN02080741
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