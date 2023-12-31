T.C. VAN 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2023/766 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : VAN/İPEKYOLU

MEVKİİ : ÇALIMLI MAHALLESİ

PAFTA NO : -

ADA NO : 110

PARSEL NO : 26

VASFI :

YÜZÖLÇÜMÜ : 2.486,22 m²

MALİKİN ADI VE SOYADI : ASKER ERDOĞMUŞ (51421109834)

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN

İDARENİN ADI : TEİAŞ

Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2023/766 Esas sayısında dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 18/12/2023