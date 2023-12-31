T.C. VAN 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO : 2023/764 Esas
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : VAN/İPEKYOLU
MEVKİİ :
PAFTA NO :
ADA NO : 141
PARSEL NO : 17
VASFI :
YÜZÖLÇÜMÜ :
MALİKİN ADI VE SOYADI : ENVER ERBAKIŞ
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
İDARENİN ADI : TEİAŞ
KAMULAŞTIRMANIN VE
BELGELERİN ÖZETİ : kamulaştırma (bedel tespit ve tescil)
Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2023/764 Esas Esas sayısında dava açılmıştır.
2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 15/12/2023