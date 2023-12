T.C. VAN 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

İ L A N

İLİ : VAN İLÇE : EDREMİTMAHALLE: DİLKAYA

Esas No: Davacının Adı Soyadı Davalı Kurumlar Parsel No: Yüzölçümü Dava

2021/509 SOYDAN FİTKAÇ Edremit Belediye Başk, 85 10.033,25 m² Tapusuz Taşınmaz Tescili (Kişilerce Açılan)

Maliye, Van Büyükşehir Beld. Dava konusu Van İli Edremit İlçesi Dilkaya Mahallesi 85 parsel sayılı taşınmazın güney ve güneybatı 85 parsel, doğusu yol, kuzeyi ve kuzeybatısı tapulama harici 10.003,25 m² alanlı taşınmaz.

Davacı SOYDAN FİTKAÇ tarafından davalı Maliye Hazinesi, Edremit Belediye Başkanlığı ile Van Büyükşehir Belediye Başkanlığı aleyhine açılan tapusuz taşınmaz tescili davasının yapılan açık duruşmasında verilen ara kararı gereğince;

Yukarıda özellikleri belirtilen yazılı taşınmazlar davacılar adına tescili talep edildiğinden bu taşınmaz üzerinde bir hak iddia edenlerin son ilan tarihinden itibaren 3 ay içinde tescil koşullarının gerçekleşmediği ileri sürülerek itiraz eden bulunmazsa ve davacılar davasını ispat ettiği takdirde tescile karar verileceği İL AN olunur.