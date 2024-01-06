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T.C. VAN 1. AİLE MAHKEMESİNDEN



ESAS NO : 2023/1025 Esas

DAVALI : FIRAT UÇAR -35911627138 - Van Edremit Afad Konutları 2Bölge 2.Etap Cv5 No8 Edremit/Van/ VAN



Davacı/Davacılar tarafından aleyhinize açılan Boşanma (Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma (Çekişmeli)) davasının yapılan yargılamasında;

Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Davacı dava dilekçesinde özetle ; Tarafların 2005 yılında evlendiklerini, bu evliliklerinden dört müşterek çocuklarının bulunduğunu, davalı eşin çalışmadığını, kendisini ve çocuklarını mağdur ettiğini, davalının uzun bir süredir eve gitmediğini, davalının nerede olduğunu dahi akrabalardan öğrendiğini, davalının düzenli olarak çalışmadığını, bütün ihtiyaçlarını kendisinin karşıladığını, tüm bu nedenlerle tarafların boşanmalarına, müşterek çocukların velayetlerinin kendisine verilmesine karar verilmesini dava ve talep etmiştir.

6100 sayılı HMK'nın 122., 127. ve 129. maddeleri gereğince dava dilekçesinin tebliğinden itibaren 2 hafta içerisinde cevap dilekçesini sunmanız, HMK'nın 116. ve 117. maddeleri gereğince varsa ilk itirazlarınızı cevap dilekçesinde ileri sürmeniz, HMK'nın 128. maddesi gereğince bu süre içerisinde cevap dilekçesini sunmadığınız takdirde davacının dava dilekçesinde ileri sürdüğü vakıaların tamamını inkar etmiş olacağınız ve HMK'nın 131. maddesi gereğince ilk itirazları ileri sürme hakkını kaybetmiş sayılacağız hususu;Dava Dilekçesi ve tensip zaptı yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.