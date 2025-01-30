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        T.C. UZUNKÖPRÜ 1. SULH HUKUK MAHKEMESİ

        İlandır
        Giriş: 31.01.2025 - 00:00

        İ L A N

        T.C.
        UZUNKÖPRÜ 1. SULH HUKUK MAHKEMESİ
        ESAS NO : 2021/42 Tereke


        Muris Mehmet ve Ayşe oğlu, 07/04/1944 doğumlu, 42301079118 T.C. nolu Mustafa Ersoy terekesi110,00-TL'nin tüm nemasıyla mirasçılar; 39818056718 T.C. nolu Meva Ersoy,39812056936 T.C.nolu Hasan Ersoy,40664028538 T.C. nolu Huri Ersoy,39782057988 T.C.nolu Murat Ersoy,39776058106 T.C. nolu Şeref Ersoy,39779058042 T.C.nolu Havva Ersoy (Halil)'e paylar oranında teslimine karar verilmiş, tüm aramalara rağmen 39818056718 T.C. nolu Meva Ersoy'a tebliğ edilemediğinden yayın tarihinden itibaren 2 hafta içinde tebliğ edilmiş sayılacağı ihtar olunur.

        #ilangovtr
        #Basın no ILN02165163
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