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        T.C. UŞAK İCRA DAİRESİ

        İlandır
        Giriş: 17.08.2024 - 00:00

        Örnek No:55*

        T.C.
        UŞAK
        İCRA DAİRESİ
        2022/55800 ESAS

        TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI


        Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2022/55800 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
        Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
        1 NO'LU TAŞINMAZIN
        Özellikleri : Uşak İli, Merkez İlçesi, Küme Mahalle/Köy, 886 Ada, 7 Parsel, Zemin Kat No:1 Nolu Bağımsız Bölüm Zemin Kat
        Adresi : Uşak İli, Merkez İlçesi, Köme Mahallesi, Hisarkapı Uluyolu Caddesi, Dış Kapı No:34Merkez / UŞAK
        Yüzölçümü : 158 m2
        İmar Durumu: Uşak Belediye Başkanlığı Plan ve Proje Müdürlüğü’nün 21.02.2024 tarih ve 93964 sayılı yazısına göre; 1/1000 ölçekli koruma amaçlı kentsel sit alanı uygulama imar planında, bitişik nizamda 2 kata müsaadeli konut alanında kalmaktadır
        Kıymeti : 1.006.415,00 TL
        KDV Oranı : %20
        Kaydındaki Şerhler: Beyan: 3194 sayılı kanunun 16. Maddesi gereğince kat mülkiyeti tesisi yapılarak tescil edilmiştir. 12/08/2024 tarihli takbis kaydındaki gibi olup dosyasında mevcuttur.

        Artırma Bilgileri

        1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 11/09/2024 - 11:55
        -----------------------------------------------------------------------------------------------------------
        Bitiş Tarih ve Saati : 18/09/2024 - 11:55
        2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 07/10/2024 - 11:55
        -----------------------------------------------------------------------------------------------------------
        Bitiş Tarih ve Saati : 14/10/2024 - 11:55

        2 NO'LU TAŞINMAZIN
        Özellikleri : Uşak İl, Merkez İlçe, Küme Mahalle/Köy, 886 Ada, 7 Parsel, 1. Kat No:2 Nolu Bağımsız Bölüm
        Adresi : Uşak İli, Merkez İlçesi, Köme Mahallesi, Hisarkapı Uluyolu Caddesi, Dış Kapı No:34Merkez / UŞAK
        Yüzölçümü : 158 m2
        İmar Durumu: Uşak Belediye Başkanlığı Plan ve Proje Müdürlüğü’nün 21.02.2024 tarih ve 93964 sayılı yazısına göre; 1/1000 ölçekli koruma amaçlı kentsel sit alanı uygulama imar planında, bitişik nizamda 2 kata müsaadeli konut alanında kalmaktadır
        Kıymeti : 1.193.105,00 TL
        KDV Oranı : %20
        Kaydındaki Şerhler: Beyan: 3194 sayılı kanunun 16. Maddesi gereğince kat mülkiyeti tesisi yapılarak tescil edilmiştir. 12/08/2024 tarihli takbis kaydındaki gibi olup dosyasında mevcuttur.

        Artırma Bilgileri

        1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 24/10/2024 - 11:55
        -----------------------------------------------------------------------------------------------------------
        Bitiş Tarih ve Saati : 31/10/2024 - 11:55
        2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 18/11/2024 - 11:55
        -----------------------------------------------------------------------------------------------------------
        Bitiş Tarih ve Saati : 25/11/2024 - 11:55

        3 NO'LU TAŞINMAZIN
        Özellikleri : Uşak İl, Merkez İlçe, KÜME Mahalle/Köy, 886 Ada, 7 Parsel, 2 Kat No:3 Nolu Bağımsız Bölüm
        Adresi : Uşak İli, Merkez İlçesi, Köme Mahallesi, Hisarkapı Uluyolu Caddesi, Dış Kapı No:34Merkez / UŞAK
        Yüzölçümü : 158,00 m2
        İmar Durumu: Uşak Belediye Başkanlığı Plan ve Proje Müdürlüğü’nün 21.02.2024 tarih ve 93964 sayılı yazısına göre; 1/1000 ölçekli koruma amaçlı kentsel sit alanı uygulama imar planında, bitişik nizamda 2 kata müsaadeli konut alanında kalmaktadır
        Kıymeti : 1.193.105,00 TL
        KDV Oranı : %20
        Kaydındaki Şerhler: Beyan: 3194 sayılı kanunun 16. Maddesi gereğince kat mülkiyeti tesisi yapılarak tescil edilmiştir.12/08/2024 tarihli takbis kaydındaki gibi olup dosyasında mevcuttur.
        Artırma Bilgileri

        1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 05/12/2024 - 11:55
        -----------------------------------------------------------------------------------------------------------
        Bitiş Tarih ve Saati : 12/12/2024 - 11:55
        2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 30/12/2024 - 11:55
        -----------------------------------------------------------------------------------------------------------
        Bitiş Tarih ve Saati : 06/01/2025 - 11:55

        13/08/2024

        (İİK m.114 ve m.126)
        (*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

        #ilangovtr
        #Basın no ILN02076983
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