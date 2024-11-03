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        T.C. UŞAK 1. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

        İlandır
        Giriş: 04.11.2024 - 00:00
        Örnek No:55*

        T.C.
        UŞAK
        1. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
        2024/23 SATIŞ

        TAŞINMAZIN GAZETE İLANI

        "Ortaklığın Giderilmesi" kararı uyarınca, aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/23 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir. Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
        1 NO'LU TAŞINMAZIN
        Özellikleri : Uşak İli, Merkez İlçesi, Kuyucak Mahallesi, 14 Ada 8 Parsel numaralı taşınmaz tapu kaydında "Bahçeli İki Katlı Kargir Ev" vasfıyla 172,00 m2 yüzölçümüyle kayıtlıdır. Parsel üzerinde dubleks mesken özelliğinde 2 katlı yapı bulunmaktadır.
        Adresi : Cumhuriyet Mahallesi 2. Örnek Sokak, Dış Kapı No: 58 Uşak
        İmar Durumu : Uşak Belediyesi 1/1000 ölçekli uygulama imar planında bitişik nizam 2 kata müsaadeli konut alanı olarak planlıdır.
        Kıymeti : 3.252.260,00 TL
        KDV Oranı : %10
        Artırma Bilgileri

        1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 15/01/2025 - 10:12
        -----------------------------------------------------------------------------------------------------------
        Bitiş Tarih ve Saati : 22/01/2025 - 10:12
        2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 13/02/2025 - 10:12
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        Bitiş Tarih ve Saati : 20/02/2025 - 10:12

        31/10/2024

        (İİK m.114 ve m.126)
        (*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

        #ilangovtr
        #Basın no ILN02114708
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