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        T.C. TUZLUCA SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

        İlandır
        Giriş: 30.12.2023 - 00:00
        İLAN

        T.C. TUZLUCA SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

        ESAS NO : 2023/12 Esas

        DAVALI :Lala AKKUŞ


        Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.
        Yazımız ekinde gönderilen dava dilekçesi, tensip zaptı, ara karar ihtar edileceği hususu, HMK. 147/2 maddesi gereğince, belirlenen gün ve saatte geçerli bir özrünüz olmadan mahkemede hazır bulumadığınız taktirde duruşmaya yokluğunuzda devam edilceği ve yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz ilanen tebliğ olunur. 21/12/2023
        DAVALI LALA AKKUŞ: T.C. Kimlik No: 62002449850, 16/03/1953 Tuzluca doğumlu, ŞAHABBAS
        ve Şöhle'den olma,

        #ilangovtr
        #Basın no ILN01961274
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