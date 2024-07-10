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        T.C. TURGUTLU 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

        İlandır
        Giriş: 11.07.2024 - 00:00
        İ L A N

        T.C. TURGUTLU 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

        Sayı : 2024/304 Esas

        Konu : TMK 588.maddesine göre gaiplik ilanı

        05/07/2024

        MALİYE HAZİNESİ ile MANİSA ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (Gaiplik Nedeniyle Hazine Adına Tescil) davası nedeniyle;
        Manisa ili, Turgutlu ilçesi, 10. Mıntıka Mahallesi, Tireli Kuyusu mevkii, 136 ada 93 parsel sayılı taşınmaz hissedarı olduğu bildirilen Hatice : Fatma kızı isimli kişinin sağ olup olmadığının ve adresinin bilinmemesi nedeni ile Turgutlu Sulh Hukuk Mahkemesinin 2012/1049 Esas, 2013/33 Karar sayılı, 14/01/2013 tarihli kararı ile 3561 sayılı yasa gereği Turgutlu Mal Müdürü'nün kayyım olarak tayin edildiği ve gaipliğe karar verilmesine ilişkin işbu dava mahkememizde açılmış olup, Hatice : Fatma kızı isimli kişiyi tanıyanların ve bilenlerin olup olmadığı, ölü ya da sağ olduğu hakkında bilgisi olanlar ve nerede olduğunu bilenler var ise ilan tarihinden itibaren 6 ay içerisinde mahkememizin işbu 2024/304 Esas sayılı dosyamıza başvurmaları, mahkememize müracaat edilmediği takdirde adı geçen Hatice: Fatma kızı isimli kişinin hakkında gaiplik kararı verileceği hususu TMK. 588/2 maddesi gereğince ilan olunur. 05/07/2024


        GAİP
        HATİCE : FATMA KIZI

        #ilangovtr
        #Basın no ILN02059594
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