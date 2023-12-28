T.C. TRABZON 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO : 2023/335 Esas

DAVALILAR : 1- BAŞAK KARA

Davacı idare tarafından aleyhinize açılan Kamulaştırma (Bedel Tespiti Ve Tescil) davasının yapılan yargılamasında;

Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiş olup, duruşma tarihi 13/02/2024 günü saat: 11:40 olup yapılacak duruşmada bizzat hazır bulunmanız, belirlenen gün ve saatte duruşmaya gelmediğiniz veya gelip de davayı takip etmediğiniz takdirde duruşmaya yokluğunuzda devam edileceği ve yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz hususu, dava dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere İLANEN TEBLİĞ olunur.

Dava Dilekçesi Özeti: Davacı Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından dava konusu Trabzon ili, Ortahisar ilçesi, Çarşı (Zafer) Mahallesi 191 ada 18 ve 19 parsel sayılı taşınmazların tamamının imar planında Tabakhane Vadisi Kentsel Yenileme (Gecekondu Dönüşüm) Projesi içerisinde kalması nedeniyle Büyükşehir Belediye Encümeni'nin 22/10/2009 tarih ve 1378 sayılı kararı ile taşınmazların tamamının kamulaştırılmasına karar verildiğini, dava konusu taşınmazlardan 191 ada 19 parsel numaralı taşınmaz hakkında Trabzon 2. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 2017/975 Esas, 2019/549 Karar sayılı ilamıyla bedel tespiti ve tescil davası açıldığını Trabzon Bölge Adliye Mahkemesi'nin 2022/2777 Esas ve 2023/215 Karar sayılı ilamıyla kesinleştiğini, 191 ada 18 parsel sayılı taşınmaz hakkında yine Trabzon 2. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 2017/974 Esas ve 2020/459 Karar sayılı ilamıyla bedel tespiti ve tescil davası açıldığını ve dosyanın kesinleştiğini, açıklanan nedenlerle kamulaştırma bedelinin tespiti ve taşınmazın idare adına tesciline karar verilmesini talep etmiştir.