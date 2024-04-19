T.C.

TRABZON 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

KAMULAŞTIRMA İLANI



Mahkememizde davacı Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından davalılar aleyhine mahkememize açılan kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili davasında; Kamulaştırma Kanunun 4650 S.K. İle değişik 10. maddesi hükmü gereğince tensiben verilen karar uyarınca; aşağıda malikleri ile özellikleri yazılı taşınmazların yine aşağıda belirtilen kısımlarının davacı Karayolları Genel Müdürlüğü kararı ile kamulaştırılmasına karar verildiği, kıymet takdir komisyonu tarafından belirlenen bedeli aşmamak kaydı ile pazarlıkla satın alınması için anlaşma sağlanamadığından kamulaştırma bedelinin tespiti ve taşınmazların Karayolları Genel Müdürlüğü adına yol olarak terkinine ve tesciline yönelik kamulaştırması için mahkememize işbu davanın açıldığı, belirlenen gün ve saatte duruşmasının yapılacağı ve mahkememizce yapılacak yargılama sonunda kamulaştırılan taşınmazın belirlenecek kamulaştırma bedelinin 4650 S.K. gereğince saptanmasına müteakip ilgililer adına mahkememizce belirlenen T.C. Halk Bankası Merkez Şubesi’ne yatırılacağı ve bedelin yatırılması üzerine taşınmazların belirtilen m²'lik kısımlarının Karayolları Genel Müdürlüğü adına tesciline ve yol olarak terkinine karar verilebileceği hususu kamulaştırma kanununun 4650 S.K. ile değişik 10. maddesi hükmü gereğince İLAN OLUNUR.

Dosya No: 2024/69 Esas Tapu kayıt malikleri Afet Aydın, Ayşe Canlı, Ballı Emin, Emine Aktaş, Emine Çakırahmetoğlu, Emine Soylu, Emine Şafak, Erdoğan Ünver, Fatiha Aydın, Fatma Durmaz, Fatma Sarıoğlu, Hakkı Damlacı, Hamiye Eroğlu, Hamiyet Nursoy, Hasan Kara, Hüseyin Erol, Köksal Azak, Mahmut Kara, Mehmet Kandaz, Mehmet Özariman, Muhammet Kara, Musa Erol, Mustafa Özariman, Muzaffer Çakır, Nahide Buğdaycıoğlu, Nilgün Ören, Ömer Faruk Çakırahmetoğlu,Özcan Çakırahmetoğlu, Polat Nuroğlu, Semra Küçükterzi, Serkan Babuz, Şeneray Aydın, Tuncay Özarman, Yakup Çalışkan, Zarife Zeren, Zehra Çakır, Zehra Mazlum, Zehra Ünver, Milli Piyango İdaresi'ne ait Trabzon ili, Ortahisar ilçesi, Boztepe Mahallesi 421 ada 5 parsel sayılı 450,66 m² yüz ölçümündeki taşınmazın 146,26 m²'lik kısmı Karayolları 10. Bölge Müdürlüğü tarafından kamulaştırılmak istenmektedir. Duruşma Günü ve Saati: 21/05/2024-09.50