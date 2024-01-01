T.C. TRABZON 2. AİLE MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2022/238

DAVALI : JAWID REZAYE (Adresi bilinmiyor)

Davacı Gulsum Moradı tarafından davalı Jawıd Rezaye aleyhine açılan boşanma davası gereğince;

Davacı vekili dava dilekçesinde özetle; Tarafların 03/03/2016 tarihinde Afganistan da evlendiklerini, bu evliliklerinden 15/07/2019 doğumluMorvarid Moradi isimli çocukları olduğunu, Türkiye'de yaşamak için Uluslararası Koruma Kanunu kapsamında müracaat ettiklerini, davalının fiziki şiddetine ve hakaretlerine maruz kaldığını ve şikayetçi olduğunu, olay sonrasında iki yıl önce davalının evi terk ettiğini bildirerek boşanmalarına, velayetin müvekkiline verilmesine karar verilmesini talep etmiştir.

Mahkememizce davalıya dava dilekçesinde belirtilen adresine tebligat çıkarılmış, tebligatın bila dönmesi sonucunda talep üzerine sistemde kayıtlı ve mahkememize bildirilen adreslerine de tebligat çıkarılmış ancak netice alınamamış olmakla; T.K 'nun 28-31 maddeleri uyarınca dava dilekçesinin ilanen tebliğine, ilandan itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına ve bu tarihten sonra 2 hafta içerisinde cevap, delil ve tanıklarını sunmasına, aksi halde HMK. 128 maddesi uyarınca dava dilekçesinde ileri sürülen hususların inkar edilmiş sayılacağı ilanen tebliğ olunur.