T.C. TRABZON 2. AİLE MAHKEMESİ

İ L A N



T.C. TRABZON 2. AİLE MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2021/119 Esas

DAVALI : NARGIZA DALIMOVA- 1976 doğumlu -Kırgız Cumhuriyeti Uyruklu



Davacı Göksal Uzun ile davalı Nargıza Dalımova arasında mahkememizde görülen boşanma davasının yapılan yargılamasında; belirlenen 12/02/2025 günü saat 09.05'te yapılacak ön inceleme duruşmasında hazır olmanız aksi halde ve davacının takip etmemesi durumunda dosyanın işlemden kaldırılabileceği, davacının takip etmesi halinde yokluğunda yargılamaya devam olunacağı; sulh için gerekli hazırlığı yapması; duruşmaya sadece davacının gelmesi ve yargılamaya devam etmek istemesi durumunda, yokluğunuzda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz ve davacının, davalının muvafakati olmadan iddia ve savunmasını genişletebileceği yahut değiştirebileceği, ilanen tebliğ olunur.