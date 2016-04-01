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        T.C. TRABZON 1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

        İlandır
        Giriş: 04.01.2024 - 00:00

        T.C.
        TRABZON
        1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ


        Dosya No : 2015/277 Esas
        2016/4 Karar

        İLAN METNİ


        Mahkememizce sanık Enveri ve İneze kızı 20/08/1981 doğumlu TEA ARVELADZE hakkında mahkememizce 21/01/2016 tarih 2015/277 Esas 2016/4 sayılı kararıyla 5607 sayılı yasaya muhalefet suçundan 2 yıl 6 ay hapis ve 80,00 TL adli para Adli para cezası ile cezalandırılmasına kararı verildiği, verilen kararın sanığa tebliğ edilemediği, ilanen tebliğe karar verildiği, ilan metninin gazetede yayımlandığı tarihten itibaren 15gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı,tebliğ edildiği tarihten itibaren 7 günlük yasal süre içinde muhatabın itiraz talebinde bulunabileceği, bulunmadığı takdirde kararın kesinleştirileceği ilanen tebliğ olunur.28/12/2023
        Yazı İşleri Müdürü Hakim 198863
        83629 e-imzalıdır e-imzalıdır

        #ilangovtr
        #Basın no ILN01961866
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