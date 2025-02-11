T.C. TRABZON 1. AİLE MAHKEMESİ

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T.C. TRABZON 1. AİLE MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO : 2024/139 Esas

DAVALILAR : MANSOOREH RAJABI



Davacı tarafından aleyhinize açılan velayetin kaldırılması davasının yapılan yargılamasında;

Belirlenen 15/04/2025 günü ve saat 09:40'ta yapılacak ön inceleme duruşmasında davacı tarafın duruşmaya katılmaması ve gelip de davayı takip etmediğiniz takdirde dosyanın işlemden kaldırılacağı, sulh için gerekli hazırlığı yapmanız duruşmaya gelmediğiniz takdirde diğer tarafın yargılamaya devam etmek istemesi durumunda yokluğunuzda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz davetiyenin tebliğinden itibaren İKİ HAFTALIK KESİN SÜRE içerisinde dilekçenizde gösterdiğiniz ancak henüz sunmadığınız delilleri/belgeleri mahkemeye sunmanız veya başka yerden getirtilecek delillerinizin getirtilebilmesi amacıyla gereken açıklamayı yapmanız, aksi halde o delile dayanmak vazgeçmiş sayılacağınız ihtar ve tebliğ olunur.