T.C. TRABZON 1. AİLE MAHKEMESİ

İLAN

T.C. TRABZON 1. AİLE MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO : 2019/949 Esas

DAVALI : ALİ KHAVARİ



Davacı Masoumah Jaafari tarafından açılan evlilik birliğinin temelden sarsılması nedeni ile boşanma davasının yapılan ön incelemesi duruşması sonrasında tahkikat aşamasına geçilmesi karar verilmiş olup tahkikat Duruşma Günü: 13/03/2025 günü saat: 10:35'te yapılmasına karar verilmiş olup, HMK 147/2 maddesi gereğince belirlenen gün ve saatte geçerli bir özrünüz olmadan mahkemede hazır bulunmadığınız takdirde duruşmaya yokluğunuzda devam edilceği ve yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz, tahkikatın sona erdiği duruşmada sözlü yargılamaya geçileceği, sözlü yargılama için duruşmanın ertelenmesi halinde taraflara ayrıca davetiye gönderilmeyeceği ve 150'inci madde hükmü saklı kalmak kaydıyla, yokluğunuzda hüküm verileceği ilanen ihtar ve tebliğ olunur.