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        T.C. TRABZON 1. AİLE MAHKEMESİ

        İlandır
        Giriş: 11.08.2024 - 00:00
        İLAN
        T.C. TRABZON 1. AİLE MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

        ESAS NO : 2023/298 Esas
        DAVALI : MADONA DVALISHVILI


        HMK 147/2 maddesi gereğince belirlenen 19/12/2024 günü ve saat 10:30'da geçerli bir özrünüz olmadan mahkemede hazır bulunmadığınız takdirde duruşmaya yokluğunuzda devam edilceği ve yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz, tahkikatın sona erdiği duruşmada sözlü yargılamaya geçileceği, sözlü yargılama için duruşmanın ertelenmesi halinde taraflara ayrıca davetiye gönderilmeyeceği ve 150'inci madde hükmü saklı kalmak kaydıyla, yokluklarında hüküm verileceği İHTAR olunur.

        #ilangovtr
        #Basın no ILN02075553
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