T.C. TORBALI SULH HUKUK MAHKEMESİ
T.C. TORBALI SULH HUKUK MAHKEMESİ
Sayı : 2024/102 Esas
Konu : Osman Şendaşer
17/09/2024
Talep eden Ayşe Taşpınar vekili Av.Osman Yıldırım tarafından açılan ve mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davasında verilen ara karar gereğince;Talep eden vekili müvekkilinin kardeşi Osman Şendaşer'in 2002 yılında akıl hastalığı sebebiyle Manisa Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesine yatışının yapıldığını, sonrasında tedavisinin bittiği gerekçesiyle taburcu edildiğini, bir daha kendisinden haber alınamadığını, tüm aramalara rağmen kendisine ulaşamadıklarını OSMAN ŞENDAŞER hakkında gaiplik kararı verilmesini talep ve dava etmiştir.
OSMAN ŞENDAŞER'in gaipliğine karar verileceğinden kişi hakkında bilgisi bulunan kimselerin ilan tarihinden itibaren 6 ay içinde mahkememize müracaat etmeleri hususu ikinci kez ilanen tebliğ olunur.17/09/2024
GAİP TC KİMLİK NO : 31741900274
ADI SOYADI : OSMAN ŞENDAŞER
BABA ADI : İSMAİL
ANA ADI : FATMA
DOĞUM TARİHİ : 20/02/1950
DOĞUM YERİ : PANCAR
İKAMETGAH ADRESİ : Pancar Mah. Fatih II. Mehmed Cad. No:140Torbalı/ İZMİR