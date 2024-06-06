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        T.C. TONYA ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

        İlandır
        Giriş: 07.06.2024 - 00:00
        T.C. TONYA ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

        KAMULAŞTIRMA İLANI

        Mahkememizde davacı KARAYOLLARI 10. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ vekili tarafından davalılar aleyhine açılan kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescil davalarında verilen tensip ara kararı uyarınca; Kamulaştırma Kanununun 10. maddesi gereği aşağıda adı, soyadı dosya numarası ve dava konusu parsel numarası yazılı taşınmazda davacı KARAYOLLARI 10. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ tarafından kamulaştırma işlemi yapıldığı, kıymet takdir komisyonu tarafından belirlenen bedel üzerinden taşınmaz malikleriyle anlaşılamadığı, bu işleme karşılık bu ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 30 gün süre içerisinde idari yargıda iptal davası, adli yargıda düzeltme davası açabileceği, husumetin adı geçen kuruma yöneltilebileceği, kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açanların dava açtıklarını ve yürütmenin durdurulması kararını aldıklarını belgelemedikleri takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz malın hazine adına tescil edileceği, mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedelinin hak sahipleri adına T.C. Halk Bankası Tonya Merkez Şubesine yatırılacağı, konuyla ilgili savunma ve delillerin ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 10 gün içerisinde mahkememize yazılı olarak bildirilmesi gerektiği, dosyaların duruşmasının 06/08/2024 tarihinde aşağıda belirtilen saatlerde yapılacağı hususları 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanununu uyarınca ilan olunur.29/05/2024

        S.No Esas No Mahalle Ada/Parsel Davalılar İrtifak
        Alanı(m²)        		 Duruşma
        Saati
        1 2023/129 KaleönüMahallesi 625/12 Ahmet Bebek Kurt, Ali Kurt
        Ayşe Lermi, Ayşegül Kuğu,
        Davut Likoğlu, Dilek İdiz,
        Emine Kalan, Emriye Yüksel
        Fatma Çömcüoğlu, Hacer Kurt,
        Havva Kurt, İlknurLikoğlu,
        Melahat Yıldız, Mihriban Genç,
        Necat Kurt, Neriman Kurt,
        Ömer Kurt, Ragıp Kurt,
        Şengül Kurt, Yusuf Kurt,
        Yusuf Likoğlu        		 35,30 10:05
        #ilangovtr
        #Basın no ILN02044540
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