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        T.C. TONYA ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

        İlandır
        Giriş: 10.05.2024 - 00:00
        T.C. TONYA ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

        KAMULAŞTIRMA İLANI

        Mahkememizde davacı KARAYOLLARI 10. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ vekili tarafından davalılar aleyhine açılan kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescil davalarında verilen tensip ara kararı uyarınca; Kamulaştırma Kanununun 10. maddesi gereği aşağıda adı, soyadı, dosya numarası ve dava konusu parsel numarası yazılı taşınmazlarda davacı KARAYOLLARI 10. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ tarafından kamulaştırma işlemi yapıldığı, kıymet takdir komisyonu tarafından belirlenen bedel üzerinden taşınmaz malikleriyle anlaşılamadığı, bu işleme karşılık bu ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 30 gün süre içerisinde idari yargıda iptal davası, adli yargıda düzeltme davası açabileceği, husumetin adı geçen kuruma yöneltilebileceği, kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açanların dava açtıklarını ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelemedikleri takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz malın Hazine adına tescil edileceği, mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedelinin hak sahipleri adına T.C Halk Bankası Tonya Merkez Şubesine yatırılacağı, konuyla ilgili savunma ve delillerin ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 10 gün içerisinde mahkememize yazılı olarak bildirilmesi gerektiği, dosyaların duruşmasının14.05.2024 tarihinde aşağıda belirtilen saatlerde yapılacağı hususları 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanununu uyarınca ilan olunur.27.03.2024

        S.No Esas No Mahalle Ada/Parsel Davalılar İrtifak
        Alanı(m²)        		 Duruşma
        Saati
        1 2023/146 Kaleönü Mahallesi 565/13 Kısıtlı Ayşula Cora vasisi Kevser Bulgurcu Canfer Cora Fatma Cora
        Fikret Cora Mustafa Cora
        Nurettin Cora Nuri İhsan Cora
        Osman Cora Ömer Cora        		 127,32 09:50
        2 2023/148 Kaleönü Mahallesi 648/13
        649/1        		 Abdulvehap Yıldırım Senihan Yıldırım
        Ayşe Yıldırım Ayşe Yıldırım Çakır
        Elif Yıldırım Fatma Yıldırım
        Gülşen Kaya Hatice Bilgin
        Hülya Yıldırım İli Muhammet Yıldırım
        Neriman Yıldırım Şengül Karadeniz
        Ülkü Yıldırım Yusuf Ziya Yıldırım        		 1.393,27
        90,46        		 09:55
        #ilangovtr
        #Basın no ILN02029217
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