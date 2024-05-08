T.C. TONYA ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

T.C. TONYA ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

KAMULAŞTIRMA İLANI

Mahkememizde davacı KARAYOLLARI 10. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ vekili tarafından davalılar aleyhine açılan kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescil davalarında verilen tensip ara kararı uyarınca; Kamulaştırma Kanununun 10. maddesi gereği aşağıda adı, soyadı, dosya numarası ve dava konusu parsel numarası yazılı taşınmazlarda davacı KARAYOLLARI 10. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ tarafından kamulaştırma işlemi yapıldığı, kıymet takdir komisyonu tarafından belirlenen bedel üzerinden taşınmaz malikleriyle anlaşılamadığı, bu işleme karşılık bu ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 30 gün süre içerisinde idari yargıda iptal davası, adli yargıda düzeltme davası açabileceği, husumetin adı geçen kuruma yöneltilebileceği, kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açanların dava açtıklarını ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelemedikleri takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz malın Hazine adına tescil edileceği, mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedelinin hak sahipleri adına T.C Halk Bankası Tonya Merkez Şubesine yatırılacağı, konuyla ilgili savunma ve delillerin ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 10 gün içerisinde mahkememize yazılı olarak bildirilmesi gerektiği, dosyaların duruşmasının14.05.2024 tarihinde aşağıda belirtilen saatlerde yapılacağı hususları 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanununu uyarınca ilan olunur.27.03.2024

S.No Esas No Mahalle Ada/Parsel Davalılar İrtifak

Alanı(m²) Duruşma

Saati 1 2023/146 Kaleönü Mahallesi 565/13 Kısıtlı Ayşula Cora vasisi Kevser Bulgurcu Canfer Cora Fatma Cora

Fikret Cora Mustafa Cora

Nurettin Cora Nuri İhsan Cora

Osman Cora Ömer Cora 127,32 09:50 2 2023/148 Kaleönü Mahallesi 648/13

649/1 Abdulvehap Yıldırım Senihan Yıldırım

Ayşe Yıldırım Ayşe Yıldırım Çakır

Elif Yıldırım Fatma Yıldırım

Gülşen Kaya Hatice Bilgin

Hülya Yıldırım İli Muhammet Yıldırım

Neriman Yıldırım Şengül Karadeniz

Ülkü Yıldırım Yusuf Ziya Yıldırım 1.393,27

90,46 09:55