T.C. TOKAT 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

T.C. TOKAT 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN



İ L A N

ESAS NO : 2024/148 Esas Aşağıda tarafları yazılı mahkememizde görülen Tapu İptali Ve Tescil (Zilyetliğe Dayalı) davası nedeniyle dava konusu Tokat ili Merkez ilçesi Kızılköy Köyü 191 ada 1 parsel sayılı taşınmaza ait aşağıda tapu kayıtları yazılı taşınmaz hakkında Kadastro Kanununun 11. maddesi uyarınca askıya çıkarılan ilandır.

Davacı Adı Soyadı: Davalı Adı Soyadı Dava: MERDAN SAFA MALİYE HAZİNESİ Tapu İptali Ve Tescil (Zilyetliğe Dayalı)

Dahili Davalı Adı Soyadı

TOKAT ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ

Davacının davalılar aleyhine açmış olduğu, Tapu İptali Ve Tescil (Zilyetliğe Dayalı) davası nedeniyle, dava konusu Tokat ili Merkez ilçesi Kızılköy Köyü 191 ada 1 parsel sayılı taşınmazın Fen bilirkişi raporunda gösterilen ve yüzölçümü 3019,90 m² olarak hesap edilen taşınmazın, davacı tarafından uzun süredir kullandığını iddia edip adına tapuya kayıt ve tescilini talep ettiğinden, bu yerde hak iddia edenlerin ilan tarihinden itibaren üç ay içinde Mahkememizin 2024/148 Esas sayılı dava dosyasına müracaat etmeleri ilan olunur. 03/11/2025