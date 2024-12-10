T.C. TOKAT 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

T.C. TOKAT 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2024/369 Esas



KAMULAŞTIRMA İLANI



Mahkememizin 2024/369 Esas sayılı dosyasında dava konusu Tokat İli Merkez İlçesi Soğukpınar Mahallesi 72 ada 98 parselde kayıtlı 52,6 m² taşınmaz olduğu,

-Malikinin; Onur Nuri ÖZDİRİ olduğu,

-Kamulaştırmayı yapan idarenin Tokat Belediye Başkanlığı olduğu,

-Maliklerin tebliğden veya ilandan itibaren 30 gün içerisinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal ve maddi hatalara karşı da adli yargıda düzeltim davası açabileceklerinin,

-Açılacak davalarda husumetin Tokat Belediye Başkanlığına yöneltilmesi gerektiği,

-30 günlük süre içerisinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açanların dava açtıklarını ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz malın kamulaştırma yapan idare adına tescil edileceği,

-Dava sonunda mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedelinin tapu maliki hak sahipleri adına Tokat Vakıflar Bankasına yatırılacağı hususunun şerh düşülmesine,

-Dava sonunda mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedelinin hak sahibi adına Tokat Vakıflar Bankası Şubesine yatırılacağı,

-Davalılar tebliğden itibaren 10 gün içerisinde davaya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerini mahkemeye yazılı olarak bildirmesi gerektiği hususları, 2942 sayılı yasanın 4650 sayılı yasa ile değişik Kamulaştırma Kanunu 10.maddesi, 7201 Sayılı Tebligat Kanununun 28-29-30-31 maddeleri uyarınca ilan olunur. 09/12/2024