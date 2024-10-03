Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Resmi İlanlar

        T.C. TOKAT 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

        İlandır
        Giriş: 04.10.2024 - 00:00
        İ L A N
        T.C. TOKAT 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

        ESAS NO: 2024/135

        MALİYE HAZİNESİ ile ALİADDİN KARPINAR arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (Gaiplik Nedeniyle Hazine Adına Tescil) davası nedeniyle; Mahkememizin 2024/135 Esas sayılı dosyasında, Tokat ili Merkez ilçesi Topçubağı Mahallesi2762 ada 3 parsel sayılı taşınmazın maliki ile ilgili araştırmalara rağmen kendisinden herhangi bir haber alınamamış olup,Gaipliği istenilen hakkında bilgisi olan kişiler var ise iş bu ilanın yayımlandığı tarihten itibaren 6 ay süre içerisinde mahkememize müracaat etmeleri, bu süre içerisinde herhangi bir başvuru olmadığı ve gaipliği istenilen şahıstan haber alınamadığı takdirde T.M.K. 32 maddesi gereğince yukarıda ada, parsel bilgileri paylaşılan taşınmaz maliki hakkında gaipliğine ve taşınmazın Hazine adına tesciline karar verileceği hususu ilan olunur.30/09/2024

        #ilangovtr
        #Basın no ILN02098301
        Yazı Boyutu