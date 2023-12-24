T.C. TİREBOLU SULH HUKUK MAHKEMESİ
Sayı : 2022/546 Esas İSMAİL CEYLAN tarafından mahkememize açılan gaip olan Necati Ceylan'ın Gaipliğine Karar Verilmesi davası nedeniyle;Aşağıda açık kimliği bulunan ve gaipliğine karar verilen,Giresun ili, Tirebolu ilçesi, Işıklı Köyü nüfusuna kayıtlı,Hamdi ve Hatice den olma, 0609/1962 doğumu,49366028884 T.C. Kimlik nolu GAİPLİĞİ İSTENEN NECATİ CEYLAN'IN gaipliği hakkında bilgisi olanların 6 ay içinde mahkememize haber vermeleri hususu ilanen tebliğ olunur. 30/10/2023