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        T.C. TİREBOLU SULH HUKUK MAHKEMESİ

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        Giriş: 24.12.2023 - 00:00
        T.C. TİREBOLU SULH HUKUK MAHKEMESİ

        Sayı : 2022/546 Esas İSMAİL CEYLAN tarafından mahkememize açılan gaip olan Necati Ceylan'ın Gaipliğine Karar Verilmesi davası nedeniyle;Aşağıda açık kimliği bulunan ve gaipliğine karar verilen,Giresun ili, Tirebolu ilçesi, Işıklı Köyü nüfusuna kayıtlı,Hamdi ve Hatice den olma, 0609/1962 doğumu,49366028884 T.C. Kimlik nolu GAİPLİĞİ İSTENEN NECATİ CEYLAN'IN gaipliği hakkında bilgisi olanların 6 ay içinde mahkememize haber vermeleri hususu ilanen tebliğ olunur. 30/10/2023

        #ilangovtr
        #Basın no ILN01955597
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