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        T.C. TİREBOLU ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

        İlandır
        Giriş: 07.06.2024 - 00:00
        İ L A N
        T.C. TİREBOLU ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

        ESAS NO : 2019/344 Esas


        Davacılar tarafından bir kısım davalılar ve davalı Hatice Yıldırım'a karşı tapu iptali ve tescil davası açılmış olup, davacılar dava dilekçesinde; "Muris Mustafa Gümüş'e ait olan Yukarıboğalı köyünde bulunan ve tapuda 131 ada 8 ve 3 parsel ve 189 ada 8 ve 10 parsel nolu taşınmazlarda davacıların murisinden gelen hisseleri nispetinde davalıların murisi Hasan Hüseyin Gümüş adına yapılan kadastro tespitinin iptali ile veraset ilamındaki hisseleri nispetinde davacılar adına kayıt ve tescilini, tüm yargılama gideri ve vekalet ücretinin davalılara yüklenmesine karar verilmesini talep ettiği hususu ilan olunur.

        #ilangovtr
        #Basın no ILN02044234
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