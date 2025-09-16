T.C. TEKİRDAĞ 5. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
ESAS NO : 2025/350 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI
Aşağıda kamulaştırmaya ilişkin özet bilgileri belirtilen taşınmazlar KARAYOLLARI KAMU ÖZEL ORTAKLIĞI BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ tarafından kamulaştırılmış olup, mahkememizde 4650 Sayılı yasa ile değişik 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 10. Maddesine göre KamulaştırmaBedeli Tespiti ve Tescil davası açılmıştır.
Tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içerisinde İdari yargıda iptal veya Adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltme davası açılabileceği, açılacak davalarda husumetin KARAYOLLARI KAMU ÖZEL ORTAKLIĞI BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ'ne yöneltilmesi,
30 gün içerisinde İdari yargıda iptal davası açtığınızı veya yürütmeyi durdurma kararı aldığınızı belgelendirmediğiniz takdirde Kamulaştırma kesinleşecek olup, mahkememizde tespit edilen bedel üzerinden taşınmazda irtifak hakkı KARAYOLLARI KAMU ÖZEL ORTAKLIĞI BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ adına tapuya tescil edilcektir.
Mahkememizce tespit edilecek Kamulaştırma bedeli adınıza T.Vakıflar Bankası A.O. Tekirdağ Adliyesi Bağlı Şubesine yatırılacaktır.
Konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerinizi tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde Mahkememize yazılı olarak bildirmeniz gerekmektedir.
İlgililere 4650 Sayılı yasa ile değişik 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 10. Maddesi gereğince ilan olunur.
İLİ : TEKİRDAĞ İLÇESİ: SÜLEYMANPAŞA DURUŞMA TARİHİ : 19/11/2025 SAAT: 09:30
|Dosya No
|Mahalle/Köy
|Ada/Parsel
|Malik
|Kamulaştırılacak alan m2 si
|2025/350
|Güveçli
|109/53
|Metin Fazlı
Nedim Fazlı
|1126,35 m2
|2025/351
|Güveçli
|109/54
|Kemal Kır
|14978,65 m2
|2025/353
|Güveçli
|109/43
|Onur Kiraz
|9445,38 m2
|2025/354
|Güveçli
|109/47
|Emine Demiran
Kadir Demiran
|117,19 m2
|2025/355
|Güveçli
|109/32
|Ahmet Kaya
|1733,41 m2
|2025/356
|Seymenli
|107/12
|Adnan Balcı
Ahmet Balcı
Ahmet Pehlivanoğlu
Apti Balcı
Aynur Subaş
Ayşe Yavaş
Bedriye Kimsesizgil
Emine Şebnem Çelik Albayrak
Fatma Pehlivanoğlu
Gönül Balcı
Halime Çelik
Hamdiye Çiftçi
Hasan Tayfun Çelik
Hatice Uçar
Hayri Yıldırım
Hüseyin Balcı
Hüsnü Çelik
İlkay Pehlivanoğlu
Leyla Katırcı
Mehmet Pehlivanoğlu
Mesut Balcı
Mustafa Pehlivanoğlu
Mustafa Yıldırım
Nadikar Nogaylar
Rahim Pehlivanoğlu
Salih Yıldırım
Seher Pehlivanoğlu
Sevgi Atay
Sevil Pehlivanoğlu
Sevim Hazan
Seyide Çıvğın
Şerife Gülümser
Yusuf Yıldırım
Zeki Balcı
|1688,36 m2
|2025/357
|Seymenli
|136/3
|Süleymanpaşa Belediyesi
|20926,69 m2
|2025/358
|Seymenli
|136/5
|Ayşe Karayel
Hlait Dindar
Hamit Dindar
Ruziye Reyhan
|9937,03 m2
|2025/359
|Güveçli
|109/45
|Ayşe Kır
Hasan Kır
Hüseyin Kır
İsmail Kır
Nurten Yıldız
Şükran Yontar
|6301,09 m2
|2025/360
|Seymenli
|108/4
|Lütfiye Yıldız
|497,50 m2
|2025/361
|Güveçli
|113/14
|Arif Akdemir
Birsen Bektaş
Cengiz Bektaş
Emine Rençper
Ender Koşar
Erkan Akdemir
Fatma Özden
Halit Bektaş
Hüseyin Bektaş
İdris Bektaş
İsmail Bektaş
Kevser Gelişli
Mukadder Yılmaz
Mustafa Bektaş
Müerrem Acar
Münevver Demir
Nazmiye Keskin
Nuriser Bektaş
Recep Bektaş
Refik Akdemir
Şerife Arıcı
Şükran Üner
Vasfiye Akdemir
|17171,54 m2
|2025/362
|Güveçli
|109/65
|Salim Memiş
|766,97 m2
|2025/363
|Seymenli
|107/85
|Ayten Savaş
Fatma Bulut
Hüseyin Yüzbaşıoğlu
İsmet Yüzbaşıoğlu
Tarık Yüzbaşıoğlu
|5746,70 m2
|2025/364
|Seymenli
|136/2
|Harun Miran
|167,60 m2
|2025/365
|Güveçli
|109/59
|Hüsnü Memiş
Rasim Memiş
Recep Memiş
Saim Memiş
Salim Memiş
|17076,13 m2
|2025/366
|Seymenli
|107/27
|Zeki Çakır
|6614,27 m2
|2025/367
|Güveçli
|113/19
|Harun Turgut
Mehmet Turgut
Naim Turgut
Rafet Turgut
|21828,12 m2
|2025/368
|Güveçli
|112/3
|Ahmet Kır
İlknur Aytekin
Mehmet Kır
|181,39 m2
|2025/369
|Güveçli
|109/68
|Şerif Kır
|170,63 m2
|2025/370
|Güveçli
|113/17
|Harun Turgut
Recep Turgut
Naim Turgut
Rafet Turgut
|4140,51 m2
|2025/371
|Seymenli
|107/43
|Ali Kavas
|2751,59 m2
|2025/372
|Güveçli
|113/16
|Elif Moda Tasarım Tekstil ve San. Tic. A.Ş.
|6808,99 m2
|2025/373
|Güveçli
|113/18
|Ahmet Hekimoğlu
|3506,13 m2
|2025/374
|Nusratfakı
|107/23
|Şahver Genç
|6633,85 m2
|2025/375
|Seymenli
|113/2
|Hüseyin Kavas
|3846,55 m2
|2025/376
|Seymenli
|111/1
|Hasip Gencer
Siren Akat
Tasfik Erhan Gencer
|4442,54 m2
|2025/377
|Seymenli
|113/81
|Yıldız Kiraz
|22339,03 m2
|2025/378
|Seymenli
|113/166
|Hüseyin Seymen
|8445,41 m2
|2025/379
|Seymenli
|113/32
|Ali Tamer Özbek
|901,17 m2
|2025/380
|Seymenli
|113/75
|Hasan Kaya
|3557,32 m2
|2025/381
|Seymenli
|107/21
|Faik Dönmez
Hüseyin Dönmez
Turgut Dönmez
|1568,74 m2
|2025/382
|Güveçli
|109/58
|Metin Fazlı
Nedim Fazlı
|5496,77 m2
|2025/383
|Seymenli
|107/10
|Adnan Balcı
Ahmet Balcı
Ahmet Pehlivanoğlu
Apti Balcı
Aynur Subaş
Ayşe Yavaş
Bedriye Kimsesizgil
Emine Şebnem Çelik Albayrak
Fatma Pehlivanoğlu
Gönül Balcı
Halime Çelik
Hamdiye Çiftçi
Hasan Tayfun Çelik
Hatice Uçar
Hayri Yıldırım
Hüseyin Balcı
Hüsnü Çelik
İlkay Pehlivanoğlu
Leyla Katırcı
Mehmet Pehlivanoğlu
Mesut Balcı
Mustafa Pehlivanoğlu
Mustafa Yıldırım
Nadikar Nogaylar
Rahim Pehlivanoğlu
Salih Yıldırım
Seher Pehlivanoğlu
Sevgi Atay
Sevil Pehlivanoğlu
Sevim Hazan
Seyide Çıvğın
Şerife Gülümser
Yusuf Yıldırım
Zeki Balcı
|12992,81 m2
|2025/384
|Seymenli
|110/1
|Süleymanpaşa Bel. Turizm Tarım Hay. Ve İnş. A.Ş.
|3172,31 m2
|2025/385
|Seymenli
|107/60
|Ayşe Karayel
Halit Dindar
Hamit Dindar
Ruziye Beyhan
|21882,77 m2
|2025/386
|Güveçli
|109/56
|Ayşe Kır
Hasan Kır
Hüseyin Kır
İsmail Kır
Nurten Yıldız
Şükran Yontar
|2538,54 m2
|2025/387
|Güveçli
|112/6
|Ayşe Kır
Hasan Kır
Hüseyin Kır
İsmail Kır
Nurten Yıldız
Şükran Yontar
|24506,27 m2
|2025/388
|Güveçli
|109/69
|Ayşe Kır
Hasan Kır
Hüseyin Kır
İsmail Kır
Nurten Yıldız
Şükran Yontar
|59,60 m2
|2025/389
|Seymenli
|108/5
|Lütfiye Yıldız
|1408,31 m2
|2025/390
|Seymenli
|136/11
|Harun Miran
|1112,88 m2
|2025/391
|Seymenli
|112/1
|Ali Tamer Özbek
|5937,58 m2