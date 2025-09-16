Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Resmi İlanlar

        T.C. TEKİRDAĞ 5. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

        İlandır
        Giriş: 17.09.2025 - 00:00
        T.C. TEKİRDAĞ 5. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

        ESAS NO : 2025/350 Esas

        KAMULAŞTIRMA İLANI

        Aşağıda kamulaştırmaya ilişkin özet bilgileri belirtilen taşınmazlar KARAYOLLARI KAMU ÖZEL ORTAKLIĞI BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ tarafından kamulaştırılmış olup, mahkememizde 4650 Sayılı yasa ile değişik 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 10. Maddesine göre KamulaştırmaBedeli Tespiti ve Tescil davası açılmıştır.
        Tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içerisinde İdari yargıda iptal veya Adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltme davası açılabileceği, açılacak davalarda husumetin KARAYOLLARI KAMU ÖZEL ORTAKLIĞI BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ'ne yöneltilmesi,
        30 gün içerisinde İdari yargıda iptal davası açtığınızı veya yürütmeyi durdurma kararı aldığınızı belgelendirmediğiniz takdirde Kamulaştırma kesinleşecek olup, mahkememizde tespit edilen bedel üzerinden taşınmazda irtifak hakkı KARAYOLLARI KAMU ÖZEL ORTAKLIĞI BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ adına tapuya tescil edilcektir.
        Mahkememizce tespit edilecek Kamulaştırma bedeli adınıza T.Vakıflar Bankası A.O. Tekirdağ Adliyesi Bağlı Şubesine yatırılacaktır.
        Konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerinizi tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde Mahkememize yazılı olarak bildirmeniz gerekmektedir.
        İlgililere 4650 Sayılı yasa ile değişik 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 10. Maddesi gereğince ilan olunur.
        İLİ : TEKİRDAĞ İLÇESİ: SÜLEYMANPAŞA DURUŞMA TARİHİ : 19/11/2025 SAAT: 09:30

        Dosya No Mahalle/Köy Ada/Parsel Malik Kamulaştırılacak alan m2 si
        2025/350 Güveçli 109/53 Metin Fazlı
        Nedim Fazlı        		 1126,35 m2
        2025/351 Güveçli 109/54 Kemal Kır 14978,65 m2
        2025/353 Güveçli 109/43 Onur Kiraz 9445,38 m2
        2025/354 Güveçli 109/47 Emine Demiran
        Kadir Demiran        		 117,19 m2
        2025/355 Güveçli 109/32 Ahmet Kaya 1733,41 m2
        2025/356 Seymenli 107/12 Adnan Balcı
        Ahmet Balcı
        Ahmet Pehlivanoğlu
        Apti Balcı
        Aynur Subaş
        Ayşe Yavaş
        Bedriye Kimsesizgil
        Emine Şebnem Çelik Albayrak
        Fatma Pehlivanoğlu
        Gönül Balcı
        Halime Çelik
        Hamdiye Çiftçi
        Hasan Tayfun Çelik
        Hatice Uçar
        Hayri Yıldırım
        Hüseyin Balcı
        Hüsnü Çelik
        İlkay Pehlivanoğlu
        Leyla Katırcı
        Mehmet Pehlivanoğlu
        Mesut Balcı
        Mustafa Pehlivanoğlu
        Mustafa Yıldırım
        Nadikar Nogaylar
        Rahim Pehlivanoğlu
        Salih Yıldırım
        Seher Pehlivanoğlu
        Sevgi Atay
        Sevil Pehlivanoğlu
        Sevim Hazan
        Seyide Çıvğın
        Şerife Gülümser
        Yusuf Yıldırım
        Zeki Balcı        		 1688,36 m2
        2025/357 Seymenli 136/3 Süleymanpaşa Belediyesi 20926,69 m2
        2025/358 Seymenli 136/5 Ayşe Karayel
        Hlait Dindar
        Hamit Dindar
        Ruziye Reyhan        		 9937,03 m2
        2025/359 Güveçli 109/45 Ayşe Kır
        Hasan Kır
        Hüseyin Kır
        İsmail Kır
        Nurten Yıldız
        Şükran Yontar        		 6301,09 m2
        2025/360 Seymenli 108/4 Lütfiye Yıldız 497,50 m2
        2025/361 Güveçli 113/14 Arif Akdemir
        Birsen Bektaş
        Cengiz Bektaş
        Emine Rençper
        Ender Koşar
        Erkan Akdemir
        Fatma Özden
        Halit Bektaş
        Hüseyin Bektaş
        İdris Bektaş
        İsmail Bektaş
        Kevser Gelişli
        Mukadder Yılmaz
        Mustafa Bektaş
        Müerrem Acar
        Münevver Demir
        Nazmiye Keskin
        Nuriser Bektaş
        Recep Bektaş
        Refik Akdemir
        Şerife Arıcı
        Şükran Üner
        Vasfiye Akdemir        		 17171,54 m2
        2025/362 Güveçli 109/65 Salim Memiş 766,97 m2
        2025/363 Seymenli 107/85 Ayten Savaş
        Fatma Bulut
        Hüseyin Yüzbaşıoğlu
        İsmet Yüzbaşıoğlu
        Tarık Yüzbaşıoğlu        		 5746,70 m2
        2025/364 Seymenli 136/2 Harun Miran 167,60 m2
        2025/365 Güveçli 109/59 Hüsnü Memiş
        Rasim Memiş
        Recep Memiş
        Saim Memiş
        Salim Memiş        		 17076,13 m2
        2025/366 Seymenli 107/27 Zeki Çakır 6614,27 m2
        2025/367 Güveçli 113/19 Harun Turgut
        Mehmet Turgut
        Naim Turgut
        Rafet Turgut        		 21828,12 m2
        2025/368 Güveçli 112/3 Ahmet Kır
        İlknur Aytekin
        Mehmet Kır        		 181,39 m2
        2025/369 Güveçli 109/68 Şerif Kır 170,63 m2
        2025/370 Güveçli 113/17 Harun Turgut
        Recep Turgut
        Naim Turgut
        Rafet Turgut        		 4140,51 m2
        2025/371 Seymenli 107/43 Ali Kavas 2751,59 m2
        2025/372 Güveçli 113/16 Elif Moda Tasarım Tekstil ve San. Tic. A.Ş. 6808,99 m2
        2025/373 Güveçli 113/18 Ahmet Hekimoğlu 3506,13 m2
        2025/374 Nusratfakı 107/23 Şahver Genç 6633,85 m2
        2025/375 Seymenli 113/2 Hüseyin Kavas 3846,55 m2
        2025/376 Seymenli 111/1 Hasip Gencer
        Siren Akat
        Tasfik Erhan Gencer        		 4442,54 m2
        2025/377 Seymenli 113/81 Yıldız Kiraz 22339,03 m2
        2025/378 Seymenli 113/166 Hüseyin Seymen 8445,41 m2
        2025/379 Seymenli 113/32 Ali Tamer Özbek 901,17 m2
        2025/380 Seymenli 113/75 Hasan Kaya 3557,32 m2
        2025/381 Seymenli 107/21 Faik Dönmez
        Hüseyin Dönmez
        Turgut Dönmez        		 1568,74 m2
        2025/382 Güveçli 109/58 Metin Fazlı
        Nedim Fazlı        		 5496,77 m2
        2025/383 Seymenli 107/10 Adnan Balcı
        Ahmet Balcı
        Ahmet Pehlivanoğlu
        Apti Balcı
        Aynur Subaş
        Ayşe Yavaş
        Bedriye Kimsesizgil
        Emine Şebnem Çelik Albayrak
        Fatma Pehlivanoğlu
        Gönül Balcı
        Halime Çelik
        Hamdiye Çiftçi
        Hasan Tayfun Çelik
        Hatice Uçar
        Hayri Yıldırım
        Hüseyin Balcı
        Hüsnü Çelik
        İlkay Pehlivanoğlu
        Leyla Katırcı
        Mehmet Pehlivanoğlu
        Mesut Balcı
        Mustafa Pehlivanoğlu
        Mustafa Yıldırım
        Nadikar Nogaylar
        Rahim Pehlivanoğlu
        Salih Yıldırım
        Seher Pehlivanoğlu
        Sevgi Atay
        Sevil Pehlivanoğlu
        Sevim Hazan
        Seyide Çıvğın
        Şerife Gülümser
        Yusuf Yıldırım
        Zeki Balcı        		 12992,81 m2
        2025/384 Seymenli 110/1 Süleymanpaşa Bel. Turizm Tarım Hay. Ve İnş. A.Ş. 3172,31 m2
        2025/385 Seymenli 107/60 Ayşe Karayel
        Halit Dindar
        Hamit Dindar
        Ruziye Beyhan        		 21882,77 m2
        2025/386 Güveçli 109/56 Ayşe Kır
        Hasan Kır
        Hüseyin Kır
        İsmail Kır
        Nurten Yıldız
        Şükran Yontar        		 2538,54 m2
        2025/387 Güveçli 112/6 Ayşe Kır
        Hasan Kır
        Hüseyin Kır
        İsmail Kır
        Nurten Yıldız
        Şükran Yontar        		 24506,27 m2
        2025/388 Güveçli 109/69 Ayşe Kır
        Hasan Kır
        Hüseyin Kır
        İsmail Kır
        Nurten Yıldız
        Şükran Yontar        		 59,60 m2
        2025/389 Seymenli 108/5 Lütfiye Yıldız 1408,31 m2
        2025/390 Seymenli 136/11 Harun Miran 1112,88 m2
        2025/391 Seymenli 112/1 Ali Tamer Özbek 5937,58 m2
        #ilangovtr
        #Basın no ILN02294567
        Yazı Boyutu