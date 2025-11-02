Habertürk
        T.C. TEKİRDAĞ 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

        İlandır
        Giriş: 03.11.2025 - 00:00
        İ L A NT.C. TEKİRDAĞ 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
        Sayı : 2025/233 Esas
        28.08.2025

        HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI ile TEKİRDAĞ ÇEVRE ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İL MÜDÜRLÜĞÜ arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (Gaiplik Nedeniyle Hazine Adına Tescil) davası nedeniyle; Tekirdağ ili, Süleymanpaşa ilçesi, Gündoğdu Mahallesi Başmaslak mevkiinde kain , 131ada 42 parsel sayılı taşınmazın hissedarlarından Yakup'un gaipliğine karar verilmesi talep edilmiş olmakla;Gaip hakkında bilgisi olan kişiler var ise iş bu ilanın yayımlandığı tarihten itibaren 6 ay süre içerisinde Mahkememize müracaat etmeleri, bu süre içerisinde herhangi bir başvuru olmadığı ve gaipten haber alınamadığı takdirde Tekirdağ ili, Süleymanpaşa ilçesi, Gündoğdu Mahallesi Başmaslak mevkiinde kain , 131ada 42 parsel sayılı taşınmaz hissedarlarından Yakup isimli şahsın Türk Medeni Kanunu'nun 32. maddesi gereğince gaipliğine karar verileceği hususu ilan olunur. 28.08.2025

        #ilangovtr
        #Basın no ILN02324729
