T.C. TEKİRDAĞ 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

T.C.

TEKİRDAĞ 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN



ESAS NO: 2025/392 Esas



KAMULAŞTIRMA İLANI

Aşağıda kamulaştırmaya ilişkin özet bilgileri belirtilen taşınmazlar TEİAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ tarafından kamulaştırılmış olup,mahkememizde 4650 Sayılı yasa ile değişik 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 10. Maddesine göre KamulaştırmaBedeli Tespiti ve Tescil davası açılmıştır. Tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içerisinde İdari yargıda iptal veya Adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltme davası açılabileceği, açılacak davalarda husumetin TEİAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ'ne yöneltilmesi,30 gün içerisinde İdari yargıda iptal davası açtığınızı veya yürütmeyi durdurma kararı aldığınızı belgelendirmediğiniz takdirde Kamulaştırma kesinleşecek olup, mahkememizde tespit edilen bedel üzerinden taşınmazda irtifak hakkı TEİAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ adına tapuya tescil edilcektir.

Mahkememizce tespit edilecek Kamulaştırma bedeli adınıza T.Vakıflar Bankası A.O. Tekirdağ Adliyesi Bağlı Şubesine yatırılacaktır.

Konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerinizi tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde Mahkememize yazılı olarak bildirmeniz gerekmektedir.

İlgililere 4650 Sayılı yasa ile değişik 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 10. Maddesi gereğince ilan olunur.

İLİ: TEKİRDAĞ İLÇESİ: SÜLEYMANPAŞA DURUŞMA TARİHİ: 14/10/2025 SAAT:10:15

Dosya No Mahalle/Köy Ada/Parsel Malik Kamulaştırılacak alan m2 si 2025/392 Araphacı 101/45 Hava Gültaşlar

Yüksel Gültaşlar

Neşe Gültaşlar

Cihat Gültaşlar

Ayşegül Yıldız 3087,60 m2 irtifak hakkı, 278,46 pilon yeri 2025/393 Araphacı 101/16 Rabia Öztürk

Nevriye Bulut

İsa Öztürk

Meliha Öztürk

Şaban Öztürk

Emine Öztürk

Safiye Ökçe

Kadriye Ökçe 87,81 m2 irtifak hakkı 2025/394 Araphacı 111/140 Yusuf Özkan 75,01 m2 irtifak hakkı 2025/395 Araphacı 101/5 Musa Öztürk 1130,42 m2 irtifak hakkı 2025/396 Araphacı 101/46 Rasim Can

Feride Can

Asım Can

Yaşariye Şahinli

Gülseren Dinçkan

Mehmet Özkan

Yusuf Özkan

Adnan Özkan

Ayhan Özkan

Aydın Özkan

Gülay Balka

Pınar Sezer

Faik Can

Nusret Can

Tamer Can

Fikret Can

Rasim Can

Nafiye İlker

Necla Çalış

Nefise Atun

Emrah Duran

Burcu Korucu 2392,54 irtifak hakkı 2025/397 Araphacı 101/42 Rasim Can 4889,13 m2 irtifak hakkı 2025/398 Araphacı 111/3 Halil İbrahim Üner 2805,39 m2 irtifak hakkı 223,09m2 pilon yeri 2025/399 Araphacı 111/132 Önder Öztürk 9805,44 m2 irtifak hakkı 484,00 m2 pilon yeri 2025/400 Araphacı 101/17 Rabia Öztürk

Nevriye Bulut

İsa Öztürk

Meliha Öztürk

Şaban Öztürk

Emine Öztürk

Safiye Ökçe

Kadriye Ökçe 783,95 m2 irtifak hakkı 2025/401 Ormanlı 101/17 Rabia Yıldız 4503,73 m2 irtifak hakkı 445,21 m2 pilon yeri 2025/402 Ormanlı 101/22 Serkan Yıldız 5515,06 m2 irtifak hakkı 436,81 m2 pilon yeri 2025/403 Ormanlı 101/24 Emine Karaman

Halil Saatçi

Bekir Saatçi

Gönül Çakır 2470,46 m2 irtifak hakkı 2025/404 Ormanlı 101/26 Mustafa Alp

Fatma Alp

Hayati Alp

Fatih Alp

Yüksel Özen 1415,86 m2 irtifak hakkı 2025/405 Ormanlı 101/27 Fatma Güldaş

Sefer Acar

Ayşe Sever

Şevkiye İlhan

Sıdıka Ertuğ

Recep Kenar

Hüsnü Kenar

İbrahim Kenar

Muzaffer Acar

Emine Demirağ

Sevim Yüzbaşıoğlu

Sefer Acar

Fatma Ülger

Ayşe Kutun

Hasibe Mercan 4068,65 m2 irtifak hakkı 2025/406 Ormanlı 101/30 Zeliha Koç

Mehmet Öztürk

Şükriye Öztürk

Gülsüm Öztürk

Hafize Öztürk

Zeynep Öztürk

Fatma Öztürk

Ahmet Öztürk 2345,54 m2 irtifak hakkı 2025/407 Ormanlı 101/32 Nusret Top 2097,38 m2 irtifak hakkı,74,99 m2 pilon yeri 2025/408 Ormanlı 101/35 Emine Saatçi Karaman

Halil Saatçi

Bekir Saatçi

Gönül Çakır

Ahmet Karaman

Semih Karaman

Fatma Er 3224,13 m2 irtifak hakkı 2025/409 Ormanlı 101/45 Rabia Yıldız 3346,27 m2 irtifak hakkı 2025/410 Ormanlı 102/1 Şükrü Tiraki

Seyhan Cesur

Yaşariye Tiraki 6235,00 m2 irtifak hakkı 2025/411 Ormanlı 102/49 Zuhal Mutlu

Şehide Akın

Nilüfer Akın 1085,25 m2 irtifak hakkı 2025/412 Ormanlı 102/51 Mehmet Tezcan 3388,61 m2 irtifak hakkı 2025/413 Tatarlı 110/2 İbrahim Öztürk

Mustafa Öztürk 4116,37 m2 irtifak hakkı 108,88 m2 pilon yeri 2025/414 Tatarlı 110/1 İbrahim Öztürk

Mustafa Öztürk 8867,39 m2 irtifak hakkı 2025/415 Tatarlı 109/38 Aydın Gümüş

Siyami Gümüş

Mustafa Gümüş

Şazer Gümüş 842,54 m2 irtifak hakkı 2025/416 Tatarlı 102/81 Sebile Kanbur

Şadiye Akyüz

Mustafa Akyüz

Beyhan Akyüz

Emine Yılmaz

Gülkan Balkır

Elif Candaş 8358,97 m2 irtifak hakkı 2025/417 Tatarlı 102/84 Ayşe Yıldız

Ekrem Yıldız

Ethem Yıldız

Fatma Sarılan

Lütfiye Yıldız 12807,68 m2 irtifak hakkı 445,21 m2 pilon yeri 2025/418 Tatarlı 102/90 Rabia Yıldız

Seyhan Yıldız

Kadir Yıldız

Serkan Yıldız 1004,81 m2 irtifak hakkı 2025/419 Tatarlı 102/214 Sebile Kanbur

Şadiye Akyüz

Mustafa Akyüz

Beyhan Akyüz

Emine Yılmaz

Gülhan Balkır

Elif Candaş 17408,12 m2 irtifak hakkı 2025/420 Tatarlı 109/28 Niyazi Işık

Lütfiye Adaş

Fatma Demirci

Hüsniye Baykal

Erol Işık

Emine Mercan

Kazim Oğuz 4894,51 m2 irtifak hakkı 2025/421 Tatarlı 109/31 Aydın Gümüş

Siyami Gümüş

Mustafa Gümüş

Şazer Gümüş 2781,71 m2 irtifak hakkı 2025/422 Araphacı 101/189 Cemşit Özkan

Şenol Özkan 7068,62 m2 irtifak hakkı 130,51 m2 pilon yeri 2025/424 Araphacı 111/2 Halil İbrahim Üner 8966,80 m2 irtifak hakkı 2025/425 Araphacı 101/7 Önder Öztürk 2019,14 m2 irtifak hakkı 2025/426 Araphacı 101/47 Rasim Can

Feride Can

Asım Can

Yaşariye Şahinli

Gülseren Dinçkan

Mehmet Özkan

Yusuf Özkan

Adnan Özkan

Ayhan Özkan

Aydın Özkan

Gülay Balka

Pınar Sezer

Faik Can

Nusret Can

Tamer Can

Fikret Can

Rasim Can

Nafiye İlker

Necla Çalış

Nefise Atun

Emrah Duran

Burcu Korucu 6863,36 m2 irtifak hakkı