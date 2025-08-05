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        T.C. TEKİRDAĞ 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

        İlandır
        Giriş: 06.08.2025 - 00:00
        T.C.
        TEKİRDAĞ 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

        ESAS NO: 2025/392 Esas

        KAMULAŞTIRMA İLANI

        Aşağıda kamulaştırmaya ilişkin özet bilgileri belirtilen taşınmazlar TEİAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ tarafından kamulaştırılmış olup,mahkememizde 4650 Sayılı yasa ile değişik 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 10. Maddesine göre KamulaştırmaBedeli Tespiti ve Tescil davası açılmıştır. Tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içerisinde İdari yargıda iptal veya Adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltme davası açılabileceği, açılacak davalarda husumetin TEİAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ'ne yöneltilmesi,30 gün içerisinde İdari yargıda iptal davası açtığınızı veya yürütmeyi durdurma kararı aldığınızı belgelendirmediğiniz takdirde Kamulaştırma kesinleşecek olup, mahkememizde tespit edilen bedel üzerinden taşınmazda irtifak hakkı TEİAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ adına tapuya tescil edilcektir.
        Mahkememizce tespit edilecek Kamulaştırma bedeli adınıza T.Vakıflar Bankası A.O. Tekirdağ Adliyesi Bağlı Şubesine yatırılacaktır.
        Konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerinizi tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde Mahkememize yazılı olarak bildirmeniz gerekmektedir.
        İlgililere 4650 Sayılı yasa ile değişik 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 10. Maddesi gereğince ilan olunur.

        İLİ: TEKİRDAĞ İLÇESİ: SÜLEYMANPAŞA DURUŞMA TARİHİ: 14/10/2025 SAAT:10:15

        Dosya No Mahalle/Köy Ada/Parsel Malik Kamulaştırılacak alan m2 si
        2025/392 Araphacı 101/45 Hava Gültaşlar
        Yüksel Gültaşlar
        Neşe Gültaşlar
        Cihat Gültaşlar
        Ayşegül Yıldız        		 3087,60 m2 irtifak hakkı, 278,46 pilon yeri
        2025/393 Araphacı 101/16 Rabia Öztürk
        Nevriye Bulut
        İsa Öztürk
        Meliha Öztürk
        Şaban Öztürk
        Emine Öztürk
        Safiye Ökçe
        Kadriye Ökçe        		 87,81 m2 irtifak hakkı
        2025/394 Araphacı 111/140 Yusuf Özkan 75,01 m2 irtifak hakkı
        2025/395 Araphacı 101/5 Musa Öztürk 1130,42 m2 irtifak hakkı
        2025/396 Araphacı 101/46 Rasim Can
        Feride Can
        Asım Can
        Yaşariye Şahinli
        Gülseren Dinçkan
        Mehmet Özkan
        Yusuf Özkan
        Adnan Özkan
        Ayhan Özkan
        Aydın Özkan
        Gülay Balka
        Pınar Sezer
        Faik Can
        Nusret Can
        Tamer Can
        Fikret Can
        Rasim Can
        Nafiye İlker
        Necla Çalış
        Nefise Atun
        Emrah Duran
        Burcu Korucu        		 2392,54 irtifak hakkı
        2025/397 Araphacı 101/42 Rasim Can 4889,13 m2 irtifak hakkı
        2025/398 Araphacı 111/3 Halil İbrahim Üner 2805,39 m2 irtifak hakkı 223,09m2 pilon yeri
        2025/399 Araphacı 111/132 Önder Öztürk 9805,44 m2 irtifak hakkı 484,00 m2 pilon yeri
        2025/400 Araphacı 101/17 Rabia Öztürk
        Nevriye Bulut
        İsa Öztürk
        Meliha Öztürk
        Şaban Öztürk
        Emine Öztürk
        Safiye Ökçe
        Kadriye Ökçe        		 783,95 m2 irtifak hakkı
        2025/401 Ormanlı 101/17 Rabia Yıldız 4503,73 m2 irtifak hakkı 445,21 m2 pilon yeri
        2025/402 Ormanlı 101/22 Serkan Yıldız 5515,06 m2 irtifak hakkı 436,81 m2 pilon yeri
        2025/403 Ormanlı 101/24 Emine Karaman
        Halil Saatçi
        Bekir Saatçi
        Gönül Çakır        		 2470,46 m2 irtifak hakkı
        2025/404 Ormanlı 101/26 Mustafa Alp
        Fatma Alp
        Hayati Alp
        Fatih Alp
        Yüksel Özen        		 1415,86 m2 irtifak hakkı
        2025/405 Ormanlı 101/27 Fatma Güldaş
        Sefer Acar
        Ayşe Sever
        Şevkiye İlhan
        Sıdıka Ertuğ
        Recep Kenar
        Hüsnü Kenar
        İbrahim Kenar
        Muzaffer Acar
        Emine Demirağ
        Sevim Yüzbaşıoğlu
        Sefer Acar
        Fatma Ülger
        Ayşe Kutun
        Hasibe Mercan        		 4068,65 m2 irtifak hakkı
        2025/406 Ormanlı 101/30 Zeliha Koç
        Mehmet Öztürk
        Şükriye Öztürk
        Gülsüm Öztürk
        Hafize Öztürk
        Zeynep Öztürk
        Fatma Öztürk
        Ahmet Öztürk        		 2345,54 m2 irtifak hakkı
        2025/407 Ormanlı 101/32 Nusret Top 2097,38 m2 irtifak hakkı,74,99 m2 pilon yeri
        2025/408 Ormanlı 101/35 Emine Saatçi Karaman
        Halil Saatçi
        Bekir Saatçi
        Gönül Çakır
        Ahmet Karaman
        Semih Karaman
        Fatma Er        		 3224,13 m2 irtifak hakkı
        2025/409 Ormanlı 101/45 Rabia Yıldız 3346,27 m2 irtifak hakkı
        2025/410 Ormanlı 102/1 Şükrü Tiraki
        Seyhan Cesur
        Yaşariye Tiraki        		 6235,00 m2 irtifak hakkı
        2025/411 Ormanlı 102/49 Zuhal Mutlu
        Şehide Akın
        Nilüfer Akın        		 1085,25 m2 irtifak hakkı
        2025/412 Ormanlı 102/51 Mehmet Tezcan 3388,61 m2 irtifak hakkı
        2025/413 Tatarlı 110/2 İbrahim Öztürk
        Mustafa Öztürk        		 4116,37 m2 irtifak hakkı 108,88 m2 pilon yeri
        2025/414 Tatarlı 110/1 İbrahim Öztürk
        Mustafa Öztürk        		 8867,39 m2 irtifak hakkı
        2025/415 Tatarlı 109/38 Aydın Gümüş
        Siyami Gümüş
        Mustafa Gümüş
        Şazer Gümüş        		 842,54 m2 irtifak hakkı
        2025/416 Tatarlı 102/81 Sebile Kanbur
        Şadiye Akyüz
        Mustafa Akyüz
        Beyhan Akyüz
        Emine Yılmaz
        Gülkan Balkır
        Elif Candaş        		 8358,97 m2 irtifak hakkı
        2025/417 Tatarlı 102/84 Ayşe Yıldız
        Ekrem Yıldız
        Ethem Yıldız
        Fatma Sarılan
        Lütfiye Yıldız        		 12807,68 m2 irtifak hakkı 445,21 m2 pilon yeri
        2025/418 Tatarlı 102/90 Rabia Yıldız
        Seyhan Yıldız
        Kadir Yıldız
        Serkan Yıldız        		 1004,81 m2 irtifak hakkı
        2025/419 Tatarlı 102/214 Sebile Kanbur
        Şadiye Akyüz
        Mustafa Akyüz
        Beyhan Akyüz
        Emine Yılmaz
        Gülhan Balkır
        Elif Candaş        		 17408,12 m2 irtifak hakkı
        2025/420 Tatarlı 109/28 Niyazi Işık
        Lütfiye Adaş
        Fatma Demirci
        Hüsniye Baykal
        Erol Işık
        Emine Mercan
        Kazim Oğuz        		 4894,51 m2 irtifak hakkı
        2025/421 Tatarlı 109/31 Aydın Gümüş
        Siyami Gümüş
        Mustafa Gümüş
        Şazer Gümüş        		 2781,71 m2 irtifak hakkı
        2025/422 Araphacı 101/189 Cemşit Özkan
        Şenol Özkan        		 7068,62 m2 irtifak hakkı 130,51 m2 pilon yeri
        2025/424 Araphacı 111/2 Halil İbrahim Üner 8966,80 m2 irtifak hakkı
        2025/425 Araphacı 101/7 Önder Öztürk 2019,14 m2 irtifak hakkı
        2025/426 Araphacı 101/47 Rasim Can
        Feride Can
        Asım Can
        Yaşariye Şahinli
        Gülseren Dinçkan
        Mehmet Özkan
        Yusuf Özkan
        Adnan Özkan
        Ayhan Özkan
        Aydın Özkan
        Gülay Balka
        Pınar Sezer
        Faik Can
        Nusret Can
        Tamer Can
        Fikret Can
        Rasim Can
        Nafiye İlker
        Necla Çalış
        Nefise Atun
        Emrah Duran
        Burcu Korucu        		 6863,36 m2 irtifak hakkı
        #ilangovtr
        #Basın no ILN02271929
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